العدوي حكما للزمالك وطنطا.. الظهور الأول مع القلعة البيضاء

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 00:14

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف مصطفى محمد مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين أحمد العدوي لإدارة مباراة الزمالك وطنطا غدا الثلاثاء في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويعاون العدوي كل من هشام طلب، وخالد حسين كمساعدين، ومحمد عبد الحافظ حكم رابع، ومصطفى مدحت حكم فيديو، ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

وتعد هذه المباراة هي الأولى على الإطلاق التي يحكّم فيها العدوي للزمالك.

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بينما أشرف العدوي على تحكيم مباراتين سابقتين لـ طنطا، فاز أبناء السيد البدوي في إحداها، وتعادل في الأخرى.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز 18 برصيد 18 نقطة.

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