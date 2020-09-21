أوندا سيرو: برشلونة يوقف انتقال سواريز إلى أتليتكو لعدم تكرار ما حدث مع فيا

يحاول نادي برشلونة منع مهاجمه لويس سواريز من الانتقال إلى أتليتكو مدريد.

برشلونة يعمل على الانفصال عن سواريز بعد خروجه من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان، لكنه إدارة البلاوجرانا لا تريد خسارته لصالح أتليتكو مدريد.

إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أفادت أن برشلونة يعارض رحيل سواريز مجانا إلى أتليتكو تحديدا.

🎙️@Alfremartinezz "En el Barça no se ve bien sufragar los goles del Atleti, un rival directo, esta temporada. No quieren que pase lo que pasó con Villa" "Las condiciones de Luis Suárez para salir del Barça es no perder dinero, cobrar el año de contrato que le queda" pic.twitter.com/VvNWGlCREj — El Transistor (@ElTransistorOC) September 21, 2020

برشلونة ليس مرتاحا لانتقال سواريز إلى منافس مباشر مثل أتليتكو، ولا يريد تكرار ما حدث مع دافيد فيا.

وذكر التقرير أن أتليتكو قرر الاتجاه إلى استقدام إدينسون كافاني لو فشلت صفقة سواريز.

يأتي ذلك بعد ساعات من تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الذي ذكرت فيه توصل سواريز لاتفاق مع أتليتكو مدريد على البنود الشخصية.

وكان دافيد فيا قد انتقل إلى أتليتكو من برشلونة عام 2013 مقابل 2 مليون يورو، وقضى معه موسما قاده فيه للفوز بالدوري الإسباني والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل فيا هدفا في شباك برشلونة بمباراته الرسمية الأولى بقميص أتليتكو في ذهاب كأس السوبر الإسباني وقتها.

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