موندو ديبورتيفو: سواريز يتوصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى أتليتكو.. و3 مشاكل تواجه الصفقة

توصل نادي أتليتكو مدريد لاتفاق مع لويس سواريز مهاجم برشلونة على البنود الشخصية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إنه إن سمحت الظروف للتوصل لاتفاق نهائي لضمه، فستتم الصفقة، لكن أتليتكو مدريد بحاجة لبيع بعض اللاعبين.

وعرض أتليتكو مدريد عقد لمدة موسمين على المهاجم الدولي الأوروجوياني الذي سيتم عامه الـ34 في شهر يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن أحد العوامل التي جعلت المهاجم يقرر الانضمام إلى أتليتكو كان ميجيل أنخيل جيل مارتين المدير التنفيذي لأتليتكو، لأنه على تواصل دائم معه هو ودييجو سيميوني مدرب الفريق للتأكد من أنه يرغب في الانضمام للنادي بنسبة 100%.

بالنسبة لبرشلونة، فالنادي الكتالوني يرغب في أن يتأكد من التخلص من راتب اللاعب خلال الموسم المقبل، وهو الموسم الوحيد المتبقي في عقده مع برشلونة. ويسعى النادي الكتالوني وفقا للتقرير لعدم خسارة المال.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن سواريز يرغب من برشلونة في دفع العام الكامل المتبقي في عقده معه، ورفض النادي الكتالوني ذلك الأمر جملة وتفصيلا.

والمشكلة الأخرى هي أن برشلونة حاليا لا يرغب في رحيل لاعبه مجانا في الوقت الحالي.

مشكلة ثالثة هي أن يتخلص أتليتكو مدريد من دييجو كوستا بسبب راتبه الذي يقدر بـ8 ملايين يورو، والوقت قصير للغاية لإنهاء هذا الملف بالكامل، لأنه حاليا لا يوجد عروض مناسبة للاعب، فبعيدا عن اهتمام فينيربهاتشة لا توجد خطوة رسمية لضمه.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سامبدوريا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-0: "سيمر وقت طويل من أجل أن يحصل سواريز على جواز سفره، لذلك من الصعب أن يكون مهاجم يوفنتوس".

المهاجم البالغ 33 عاما كان قد وصل لمدينة بيروجيا الإيطالية يوم الخميس الماضي للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية واجتازه بنجاح من أجل الحصول على جواز سفر إيطالي يمكنه من اللعب بقميص البيانكونيري.

سواريز قال في وقت سابق في تصريح مقتضب للغاية على سؤال صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أثناء مغادرته إيطاليا حول انضمامه ليوفنتوس "نعم من الممكن أن يتم الانتقال".

سواريز ربطته التقارير الإسبانية بإمكانية الانضمام لصفوف أتليتكو مدريد.

لكن يظل السؤال لماذا خضع سواريز لهذا الاختبار؟

مهاجم أوروجواي كان في طريقه ليوفنتوس الذي أكمل عدد اللاعبين الأجانب لديه في قائمته لذا كان يتعين على سواريز أن يُعامل معاملة اللاعب الإيطالي.

وتملك زوجة سواريز الجنسية الإيطالية وهو ما يتيح له فرصة الحصول على جواز سفر إيطالي بشرط إتقان اللغة الإيطالية.

وتنص اللوائح الإيطالية على أن لكل فريق حق ضم 12 لاعبا أجنبيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.