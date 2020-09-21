الذئاب لا تعوي.. سيتي يفوز على ولفرهامبتون

لم تستطع ذئاب ولفرهامبتون العواء مجددا ضد مانشستر سيتي وإكمال سلسلة النتائج الجيدة التي حققها أمامه الموسم الماضي بالفوز ذهابا وإيابا.

وفاز مانشستر سيتي في افتتاح مبارياته في الدوري الإنجليزي على مضيفه ولفرهامبتون في ملعب مولينكس اليوم الإثنين بثلاثة أهداف لهدف.

وأقيمت تلك المباراة في ختام الجولة الثانية إذ أن لقاء سيتي في الجولة الأولى تم تأجيله بعدما حصل على راحة إضافية جراء مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

سجل أهداف المباراة كل من كيفن دي بروين من ركلة جزاء وفيل فودين في الدقائق 20 و32.

وقلص راؤول خيمينيز النتيجة بهدف في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة حصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في الدوري الإنجليزي يحتل بهم المركز التاسع.

فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثالث بعدما خاض مباراتين.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط من سيتي وفي الدقيقة 19 حصل سيتي على ركلة جزاء إثر عرقلة رومان سايس لكيفن دي بروين.

وسدد دي بروين ركلة الجزاء بنجاح على يسار روي باتريشيو الذي حاول التصدي للكرة لكنها كانت أسرع منه.

وعقب 11 دقيقة وبالتحديد في الدقيقة 30 ومن تمريرات سريعة بين دي بروين ورحيم سترلنيج وصلت الكرة لفودين الذي سدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وفي الشوط الثاني بدأ ولفرهامبتون يستفيق في منتصفه وجاء التهديد الأول بتسديدة ساقطة من دانيال بودانس مرت أعلى مرمى سيتي بقليل.

وتبعها تسديدة من خيمينيز بعد عرضية من أداما تراوري مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 78 أرسل بودانس عرضية جميلة حولها خيمينيز برأسية قوية في الشباك ليقلص بها النتيجة.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع المقدر بأربع دقائق سدد خيسوس كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في قدم مدافع ولفرهامبتون وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثالث لسيتي ونهاية اللقاء.





















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