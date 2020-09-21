زلاتان لا ينتهي أبدا.. ميلان يفتتح موسمه بالفوز على بولونيا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 22:43

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

فاز ميلان على ضيفه بولونيا بهدفين دون رد في ملعب سان سيرو، بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

الخارق زلاتان إبراهيموفيتش سجّل هدفي المباراة ليقود ميلان إلى الانتصار.

ليحصد ميلان أول 3 نقاط في افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي، ويظل رصيد بولونيا خاليا من النقاط.

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المهاجم السويدي المخضرم افتتح التسجيل بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 35 بعد عرضية تيو هيرنانديز.

قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء تحصّل عليها زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

إبراهيموفيتش بحث بشدة عن "الهاتريك"، فأطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55، تصدى لها لوكاس سكوروبسكي حارس مرمى بولونيا.

الفرصة الأخطر سنحت في الدقيقة 64 لـ إبراهيموفيتش أيضا بعد مراوغته لحارس المرمى، لكن تسديدته مرت بجانب القائم بقليل.

وشهدت المباراة مشاركة رسمية أولى للثنائي براهيم دياز وساندرو تونالي مع ميلان بدخولهما بديلين في الشوط الثاني.

كما طُرد الهولندي ميتشل ديكس في صفوف بولونيا بالدقيقة 88 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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