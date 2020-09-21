تشاتشيتش: المنافسة على المركز الثاني لم تحسم بعد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 22:29

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش - المدير الفني لـ بيراميدز

عبر أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حرس الحدود بهدف دون مقابل، موضحا أنه حصد 3 نقاط غالية في ظل الصراع الشرس في الدوري.

وفاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المواجهة كانت صعبة للغاية وقوية وقليلة الفرص، ومن إحدى الفرص سجلنا هدف الفوز وحصدنا النقاط الثلاثة".

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وأضاف "الفريق ظهر بمستوى جيد ونجح في التسجيل رغم قلة الفرص وحصدنا 3 نقاط هامة في مسيرتنا للمنافسة على المركز الثاني".

وأكمل "عودة عبد الله السعيد لبيراميدز مهمة للغاية كونه عاد بعد شهر من الإصابة، وبالفعل قدم مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز،".

وشدد "المنافسة مستمرة على المركز الثاني وما تزال هناك مباريات متاحة للتقدم أكثر في جدول الترتيب".

وأتم تصريحاته "الدوري مهم للغاية من أجل التجهيز لنصف نهائي الكونفدرالية، ورغم ضيق الوقت وقلة المساحة بين مباريات الدوري لكني أحوال التعامل الوضع بأي طريقة وبرغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات والإيقاف".

بيراميدز بالفوز على حرس الحدود وصل إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب المركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري وفقا لقرار اتحاد الكرة.

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