لجنة الانضباط تعلن إيقاف مرتضى منصور وغرامة مالية.. و3 قرارات أخرى

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة المصري قراراتها بعد الفصل في التقارير والشكاوى المقدمة إليها. ومن ضمنها قرارها بشأن مرتضى منصور رئيس الزمالك.

واتخذت اللجنة 4 قرارات أعلنت عنها في بيان رسمي:

منع مرتضى منصور رئيس الزمالك من المشاركة في أي نشاط يخص كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

توبيخ كمال فريد المدير الفني لألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكررت المخالفة.

إيقاف محمد رمضان مساعد مدرب بلدية المحلة لمباراة وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي في النادي لمدة 3 مباريات

حفظ الالتماس المقدم من نادي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.

توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ماجد سامي رئيس وادي دجلة لما بدر منه ضد الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت اللجنة الخماسية قد تقدمت بشكوتين ضد رئيس الزمالك بعد ما بدر منه بعد توقيع غرامة عليه من قبل لجنة الانضباط. (طالع التفاصيل)

وأعلنت لجنة الانضباط في وقت سابق تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لما بدر منه تجاه التحكيم. (طالع التفاصيل)

ورد مرتضى منصور على العقوبة الموقعة عليه بشكل غاضب في وقت لاحق. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر لـFilGoal.com في لجنة انضباط مسابقات القسم الثاني، إن سبب عقوبات كمال فريد مدرب ألعاب دمنهور ومحمد رمضان مساعد مدرب بلدية المحلة وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي في النادي: "خروج عن النص في مباريات ما قبل فترة توقف الموسم بسبب تفشي كوفيد 19".

وواصل المصدر: "حدثت بعض المشاكل والخروج عن النص وتم تقديمها ضمن تقارير للجنة الانضباط".

وأتم "كنا ننتظر استئناف النشاط للإعلان عن القرارات، خاصة وأن يوم الثلاثاء سيشهد انطلاق مباريات مجموعة الدلتا".