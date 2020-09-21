رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب كريم فؤاد وفايلر يحسم موقف شريف

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 17:29

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف - إنبي - الزمالك

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي بعض التفاصيل الخاصة بفريقه في فترة الانتقالات المقبلة ومصير بعض الأسماء المرتبطة بكبير عائلة البترول في الدوري المصري.

محمد شريف

النادي : إنبـي

صالح جمعة

النادي : الأهلي

إنبـي
الأهلي

موقف محمد شريف المعار من الأهلي لإنبي، وكريم فؤاد المرتبط اسمه بالقلعة الحمراء، وأيضا هل يطلب ناديه التعاقد مع صالح جمعة؟

كل هذا أجاب عنه زكريا السيد رئيس إنبي لـFilGoal.com.

أخبار متعلقة
محمد شريف يواصل التسجيل.. هداف إنبي يقود فريقه للفوز أمام الإسماعيلي لجنة الانضباط تعلن إيقاف مرتضى منصور وغرامة مالية.. و3 قرارات أخرى عبد الحفيظ: أتفاءل بتتويج بايرن بدوري الأبطال.. ولابد أن نضم أقوى العناصر في كل الخطوط المصري لـ في الجول: سنتقدم بشكوى لفيفا ضد سيمبوريه.. وإلغاء منصب مدير الكرة مؤقتا

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "لا أساس من الصحة لما أثير قبل مباراة الإسماعيلي بشأن دخول الأهلي في مفاوضات رسمية معنا من أجل الموافقة على بيع كريم فؤاد المعار لنا من نادي النجوم والمرتبط بعقد مع إنبي يمتد للموسم المقبل".

ويلعب كريم فؤاد الظهير الأيمن الشاب لصفوف إنبي معارا من نادي النجوم.

وأضاف "أما عن محمد شريف فاستمراره مع الفريق مهم جدا في ضوء الدور الكبير الذي يلعبه في كل مباراة بمستواه وأهدافه".

وأكد "ولذلك طلبت من محمود الخطيب رئيس الأهلي استمراره معنا في الموسم المقبل".

وأشار "لكن الخطيب رد بأنه ليس لديه مانع في ذلك ولكن سيعرف أولا موقف ريني فايلر المدير الفني للأهلي".

وقاد محمد شريف إنبي لتحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الـ28 من الدوري، ووصل لهدفه رقم 12 في المسابقة هذا الموسم.

وعن احتمالية استعارة صالح جمعة من الأهلي أوضح زكريا السيد في نهاية حديثه: "ضم أي لاعب للفريق سيتم وفقا لخطة الدعم التي يضعها حلمي طولان المدير الفني للفريق وإذا طلب التعاقد مع صالح جمعة سنبدأ في التفاوض مع الأهلي على ذلك".

كريم فؤاد محمد شريف صالح جمعة الأهلي إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوميك بوك في الجول - من سابع سما إلى الأرض.. روبيرتو باجيو كما لم تعرفه من قبل 4 دقيقة | أوروبا
تقرير هولندي: بايرن يخطف ظهير أياكس قبل برشلونة 11 دقيقة | ميركاتو
إيفرا: مشكلة يونايتد؟ وودوارد يثق في أشخاص لا يفترض به الثقة فيهم 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب كريم فؤاد وفايلر يحسم موقف شريف 23 دقيقة | الدوري المصري
محمد شريف يواصل التسجيل.. هداف إنبي يقود فريقه للفوز أمام الإسماعيلي 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – سموحة (0) - (0) المصري.. وطلائع الجيش (0) - (0) دجلة 34 دقيقة | الدوري المصري
لجنة الانضباط تعلن إيقاف مرتضى منصور وغرامة مالية.. و3 قرارات أخرى ساعة | الدوري المصري
زيدان يوضح سبب عدم الدفع بمهاجم صريح بجوار بنزيمة أمام سوسيداد ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك