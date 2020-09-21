رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب كريم فؤاد وفايلر يحسم موقف شريف

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي بعض التفاصيل الخاصة بفريقه في فترة الانتقالات المقبلة ومصير بعض الأسماء المرتبطة بكبير عائلة البترول في الدوري المصري.

موقف محمد شريف المعار من الأهلي لإنبي، وكريم فؤاد المرتبط اسمه بالقلعة الحمراء، وأيضا هل يطلب ناديه التعاقد مع صالح جمعة؟

كل هذا أجاب عنه زكريا السيد رئيس إنبي لـFilGoal.com.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "لا أساس من الصحة لما أثير قبل مباراة الإسماعيلي بشأن دخول الأهلي في مفاوضات رسمية معنا من أجل الموافقة على بيع كريم فؤاد المعار لنا من نادي النجوم والمرتبط بعقد مع إنبي يمتد للموسم المقبل".

ويلعب كريم فؤاد الظهير الأيمن الشاب لصفوف إنبي معارا من نادي النجوم.

وأضاف "أما عن محمد شريف فاستمراره مع الفريق مهم جدا في ضوء الدور الكبير الذي يلعبه في كل مباراة بمستواه وأهدافه".

وأكد "ولذلك طلبت من محمود الخطيب رئيس الأهلي استمراره معنا في الموسم المقبل".

وأشار "لكن الخطيب رد بأنه ليس لديه مانع في ذلك ولكن سيعرف أولا موقف ريني فايلر المدير الفني للأهلي".

وقاد محمد شريف إنبي لتحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الـ28 من الدوري، ووصل لهدفه رقم 12 في المسابقة هذا الموسم.

وعن احتمالية استعارة صالح جمعة من الأهلي أوضح زكريا السيد في نهاية حديثه: "ضم أي لاعب للفريق سيتم وفقا لخطة الدعم التي يضعها حلمي طولان المدير الفني للفريق وإذا طلب التعاقد مع صالح جمعة سنبدأ في التفاوض مع الأهلي على ذلك".