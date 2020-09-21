كونسا يقهر الألم ويقود أستون فيلا لتخطي شيفيلد في حضرة تريزيجيه

فاز أستون فيلا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد على ملعب فيلا بارك، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

إزري كونسا سجّل هدف المباراة الوحيد لـ أستون فيلا في الشوط الثاني.

ليحصد أستون فيلا أول 3 نقاط في المسابقة، فيما ظل رصيد شيفيلد يونايتد صفريًا دون نقاط بعد أن تلقى هزيمته الثانية على التوالي.

أستون فيلا سجّل ظهوره الأول في المسابقة هذا الموسم، بعد أن تأجلت مباراة الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.

وأكد أستون فيلا تفوقه على شيفيلد يونايتد، إذ لم يخسر أمامه في 14 مباراة متتالية على ملعبه.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه طوال التسعين دقيقة، فيما اكتفى أحمد المحمدي بالتواجد على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

المباراة بدأت ساخنة للغاية عندما تحصل جون إيجان قائد شيفيلد يونايتد على بطاقة حمراء في الدقيقة 12، بعد عرقلته أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

ليضطر شيفيلد يونايتد إلى خوض 78 دقيقة كاملة بعشرة لاعبين أمام أصحاب الأرض.

ورغم غياب شيفيلد يونايتد هجوميًا تمامًا طوال الشوط الأول، إلا أن هجمة مرتدة مكّنتهم من التحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد عرقلة مات تارجت لنظيره كريس باشام.

جون لوندسترام انبرى للتنفيذ في الدقيقة 36، لكنه أهدرها بعد تصدي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي خاض مباراته الأولى بقميص أستون فيلا بعد انتقاله إليه قادما من أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية.

تريزيجيه من جانبه حاول التسجيل في اللقطة الأخيرة من الشوط الأول بعد عرضية هوريهان، لكن كرته لم تصب المرمى بدقة.

مع بداية الشوط الثاني، ظهر كونسا مدافع أستون فيلا متألما على مستوى العضلة الخلفية، وواجه صعوبات في المشي.. ولم يكن يدري أن تحمُله آلامه سينتج عنه النقاط الثلاث.

Ezri Konsa looks to have pulled his hamstring in the half-time warm up 😰 pic.twitter.com/aqSIjd6nJ9 — Football Daily (@footballdaily) September 21, 2020

في الدقيقة 63 سجّل كونسا أخيرا هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية، بعد تمريرة رأسية أخرى من رفيقه في قلب الدفاع تايرون مينجز.

رأسية كانت كافية لـ أستون فيلا ليفتتح مبارياته في الدوري بانتصار ثمين.

اقرأ أيضا:

شرط استمرار شريف في إنبي

إيقاف مرتضى منصور