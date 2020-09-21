ماونت: كلنا خلف كيبا.. الجميع يخطئ

شدد ميسون ماونت لاعب تشيلسي على مساندة زميله حارس المرمى كيبا أريزابالاجا بعد خطأ الأخير الذي تسبب في تسجيل ليفربول لهدف في مباراة الأحد التي حسمها رفاق محمد صلاح بنتيجة 2-صفر في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإنجليزي بعد المباراة:"نعرف أن كيبا ذو خبرة، سيراجع ما فعله وسيحاول التحسن، كلنا نقف خلفه".

وواصل "كلنا نخطئ، أنا أخطئ، أهدر الكرة لكن في نصف ملعب المنافس، يختلف الأمر حين تفقد الكرة في الدفاع. كلنا نساند كيبا وعلينا الآن التركيز على المباراة المقبلة".

وحاول كيبا تمرير الكرة لزميل لكن انقض وقطعها ساديو ماني مهاجم ليفربول ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

ويستضيف تشيلسي فريق بارنسلي يوم الأربعاء في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ثم يحل ضيفا يوم السبت على وست بروميتش ألبيون.

واستهل تشيلسي مشواره في الدوري بفوز بنتيجة 3-1 على مضيفه برايتون.

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