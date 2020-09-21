سكاي: فيدال اجتاز الفحص الطبي في إنتر.. الإعلان الرسمي يقترب

يقترب الإعلان الرسمي عن انضمام أرتورو فيدال من برشلونة إلى إنتر بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن خضوع فيدال للفحص الطبي صباح اليوم الإثنين.

وأشار التقرير إلى إنهاء فيدال كافة الاختبارات اللازمة قبل أن يتمكن من التوقيع مع النيرازوري.

وتتوقع شبكة سكاي أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم الإثنين بعدما أنهى الطرفان كل شئ.

وكان قد تم الإعلان على أن قيمة الصفقة مليون يورو فقط مقابل الانتقال إلى إنتر.

وينضم فيدال إلى إنتر ميلان بطلب من المدرب أنطونيو كونتي الذي درّبه من قبل في يوفنتوس.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وشارك فيدال في 96 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.

وسبق لـ فيدال اللعب لـ كولو كولو في تشيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة باير ليفركوزن.

وقضى فيدال فترة ناجحة مع يوفنتوس بين 2011 و2015، ثم رحل ليواصل النجاحات بقميص بايرن ميونيخ.