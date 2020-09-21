منافس الزمالك - الرجاء يستعيد صدارة الدوري قبل الدربي بثلاثية في الدفاع الجديدي

استعاد الرجاء صدارة الدوري المغربي بالفوز على الدفاع الجديدي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد الرجاء لمواجهة الوداد في دربي الدوري المغربي مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 25.

ورفع الرجاء رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الوداد قبل مواجهة الفريقين المقبلة.

وافتتح سفيان رحيمي التسجيل للرجاء في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف محمد المعكازي الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني ضمن محمود متولي تفوق الرجاء بهدف ثالث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، وسجل مهدي كرناس هدف الدفاع الجديدي الوحيد في الدقيق 91 من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد الدفاع الجديدي عند 35 نقطة من 26 مباراة في المركز السابع من جدول الترتيب.

ويتبقى ست جولات على نهاية الدوري المغربي.

ويلعب الرجاء أمام الزمالك في منتصف أكتوبر ضمن مباريات نصف نهائي الدوري المغربي.

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