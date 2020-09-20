خبر في الجول – أجايي يرفض الدخول في صفقات تبادلية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 14:58

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجايي - الأهلي

يرفض جونيور أجايي المهاجم النيجيري للنادي الأهلي، الدخول في صفقات تبادلية مع أي فريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أجايي يرفض بشكل قاطع الدخول في صفقات تبادلية كما أثير مؤخرا بأنه قد يكون طرفا في صفقة بدر بانون الذي يسعى الأهلي لضمه من الرجاء المغربي.

اللاعب يرفض أيضا إجباره على الخروج للإعارة لفريق آخر من أجل تفريغ مكانه في الفريق لضم لاعب أجنبي آخر.

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ويرى اللاعب أنه إذا كان قد أصبح عديم الفائدة الفنية في الأهلي، فهو لا يمناع الرحيل النهائي.

جونيور أجايي انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي عام 2016.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 35 مباراة حتى الآن. سجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

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