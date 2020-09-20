ميتشو لـ في الجول: الاتفاق مع الزمالك؟ لا أعرف شيئا عن ذلك الأمر

نفى ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك أن يكون قد توصل لاتفاق مع الأبيض، لتدريبه مرة أخرى.

وقال ميتشو المدير الفني لمنتخب زامبيا لـ FilGoal.com تعليقا على الأخبار التي ربطته بتدريب الأبيض والاتفاق على ذلك مع إدارة الزمالك: "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر، ولا تعليق لدي عليه".

وأردف "أنا حاليا في معسكر منتخب زامبيا تحت 15 عاما، ولا أعلم أي شيء".

ويحاول مسؤولو الزمالك حسم ملف المدرب في أسرع وقت ممكن لإتاحة الوقت أمامه بشكل أطول قبل المواجهة المنتظرة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات في بداية الموسم الجاري. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

وقال ميتشو لـ FilGoal.com في وقت سابق: "أحضر إلى مصر يوم السبت (أمس) للترانزيت مع بعثة منتخب زامبيا للناشئين دون 15 عاما والذي يسافر الى كرواتيا للعب دورة ودية دولية".

وأوضح مدرب الزمالك الأسبق "قررت السفر مع بعثة المنتخب لأنني مدرب المنتخب الأول وأشرف على جميع المنتخبات الوطنية في زامبيا وأيضا لدعم اللاعبين".

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