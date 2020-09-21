وكيل مالانجو: لا توجد مفاوضات رسمية من الأهلي أو أي نادي آخر

نفى فوستينو ماكانديلا وكيل بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي وجود مفاوضات رسمية من الأهلي لضم اللاعب.

بن مالانجو النادي : الرجاء البيضاوي الرجاء البيضاوي

وارتبط اسم المهاجم الكونغولي بالأهلي من خلال تقارير صحفية في الفترة الأخيرة.

وقال ماكانديلا عبر قناة النهار: "لم أتلق أي عروض رسمية سواء كان من الأهلي أو أندية أخرى".

وأضاف وكيل اللاعب "هناك بعض الأحاديث الشفهية فقط عن طريق بعض الأشخاص".

وكشف "غير صحيح أن مسؤولي الأهلي تواصلوا معي، بعض الوكلاء طلبوا مني تفويض رسمي للتفاوض مع النادي بشأن بن مالانجو".

وشدد ماكانديلا "رفضت ذلك الطلب بشكل قاطع ولن يتحدث أحد بشأن اللاعب إلا عن طريقي وكما أشرت لا توجد أي مفاوضات رسمية".

وأتم تصريحاته "اللاعب الآن ضمن صفوف الرجاء والعروض التي تلقاها شفهية".

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