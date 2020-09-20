منافس الأهلي - الوداد ينجو أمام نهضة زمامرة ويتصدر مؤقتا.. الحداد يسجل للمباراة الرابعة على التوالي

خطف الوداد الفوز على فريق نهضة زمامرة ليتصدر الدوري المغربي مؤقتا في انتظار نتيجة الرجاء أمام الدفاع الجديدي.

ونجح الوداد في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد قبل دقائق من نهاية المباراة.

وتصدر الوداد المسابقة مؤقتا برصيد 47 نقطة من 24 مباراة وقبل ست جولات من النهاية، وبفارق نقطتين عن الرجاء الذي يلعب في الجولة 24 اليوم الأحد.

أما نهضة زمامرة فتجمد رصيده عند 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المركزين المؤديين للهبوط.

وسجل هدفا الوداد كل من إسماعيل الحداد في الدقيقة الثامنة ويحيى جبران في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، وكان نهضة زمامرة قد سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 59.

وأضاع زمامرة فرصة التقدم على الوداد في الدقيقة 70 بعد إهدار ركلة جزاء.

وسجل الحداد هدفه السادس في مسابقة الدوري والرابع على التوالي مع الوداد.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في منتصف أكتوبر ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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