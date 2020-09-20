متعة أخرى في الدوري الإنجليزي.. ليستر يفوز على بيرنلي في مباراة الأهداف الستة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 22:20

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - بيرنلي

حقق ليستر سيتي الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من المسابقة.

وحصد ليستر نقطته السادسة في الدوري ليتقاسم الصدارة مع كل من ليفربول وأرسنال وكريستال بالاس وإيفرتون.

بينما يظل بيرنلي دون نقاط في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

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وبعد مباريات ممتعة في الجولة الثانية بين إيفرتون ووست بروميتش، وليدز يونايتد ضد فولام.

وكذلك توتنام مع ساوثامبتون وأخيرا تشيلسي وليفربول، فاز ليستر على بيرنلي في مباراة جديدة مثيرة في البريميرليج.

تقدم بيرنلي في الدقيقة 10 عن طريق كريس وود، لكن هارفي بارنيس تعادل لليستر سيتي في الدقيقة 20.

ومن عرضية للظهير الأيمن تيموثي كاستانجي سجل إيريك بيتيرز مدافع بيرنلي الهدف الثاني لليستر سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

وأسفر هجوم ليستر سيتي المستمر عن هدف ثالث للثعالب في الدقيقة 61 عن طريق الظهير الأيسر جيمس جاستن.

ونجح بيرنلي في تقليص الفارق في الدقيقة 73 برأسية رائعة من جيمي داني.

قبل أن يقتل ليستر المباراة بهدف صاروخي سجله دينيس باريت في الدقيقة 79.

ويلتقي ليستر سيتي في الجولة المقبلة ضد مانشستر سيتي، بينما يلعب بيرنلي مع ساوثامبتون.

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