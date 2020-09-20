الترجي يتوج بالسوبر التونسي للمرة الثالثة على التوالي

توج الترجي الرياضي بلقب كأس السوبر التونسي للموسم الثالث على التوالي.

وتغلب الترجي على الصفاقسي في مباراة السوبر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفشل الفريقان في التسجيل طوال وقت المباراة ليتم اللجوء بعد ذلك إلى ركلات الترجيح.

ونجح الترجي في حصد اللقب بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح بعد اللجوء لست ركلات.

وبذلك يتوج الترجي باللقب للعام الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخه كأكثر المتوجين باللقب.

أما الصفاقسي فلم يحصل على اللقب حتى الآن رغم مشاركته في السوبر مرتين من قبل.

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