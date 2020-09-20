تقرير جزائري: بلماضي غاضب من تصرفات "لاعبه المفضل" يوسف بلايلي

أشارت تقارير جزائرية إلى أن المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، غاضب من لاعب أهلي جدة الموجود على رادار الأهلي المصري، يوسف بلايلي.

وقالت الشروق الجزائرية في تقرير حصري لها: "لم يمر مسلسل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، المتصدر لوسائل الإعلامية السعودية والمصرية والجزائرية منذ أزيد من شهرين مرور الكرام على مدرب المنتخب جمال بلماضي، الذي لم يهضم تصرفات لاعبه المفضل وتفويته فرصة التدريب واللعب بعد فترة توقف طويلة جدا بسبب جائحة كورونا".

ووصفت الجريدة تصرفات بلايلي من وجهة نظر بلماضي بأنها "غير احترافية".

وأضاف التقرير "كان بلايلي قد رفض العودة إلى فريقه أهلي جدة السعودي رغم المساعي التي قام بها الأخير، منها إرسال طائرة خاصة إلى الجزائر لإعادته إلى السعودية، أين استكمل البطولة هناك بعد استئنافها شهر أغسطس الماضي، ويلعب أهلي جدة حاليا دوري أبطال آسيا، وتحجج والد بلايلي ووكيل أعماله في نفس الوقت بأسباب مختلفة حالت دون عودة نجله إلى السعودية، ولعل أبرزها تأكيد إصابته بفيروس كورونا".

وأردف التقرير: "ويبحث والد بلايلي حاليا عن فريق جديد لابنه، بعد أن قررت إدارة أهلي جدة عدم الاحتفاظ به بسبب عدم انضباطه وجديته، في وقت عاد فيه كل لاعبي المنتخب الوطني، المحترفون على وجه التحديد، إلى التدريبات والمنافسة".

وأضاف التقرير الجزائري "لم تكن المغامرة السعودية للنجم الجزائري موفقة، حيث دخل في عدة صراعات مع مدرب وإدارة النادي، قبل أن يرفض العودة للفريق خلال الفترة الحالية، ما جعله محل انتقادات عديدة من قبل الملاحظين والمتابعين، الذين لاموا عليه عدم الاتعاظ من أخطاء الماضي، ووجهت أطراف مقربة من لاعب اتحاد الجزائر السابق، أصابع الاتهام لوالده والذي يعد في نفس الوقت وكيل أعماله، محملة إياه التحول السلبي في مشوار بلايلي منذ كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، بعد أن كان ألهم كل اللاعبين في العالم بعد عودته إلى المستوى العالي، وهو الذي عوقب لعامين بسبب حادثة تعاطيه للكوكايين، وتلوم تلك الأطراف والد بلايلي بسعيه وراء الأموال لا غير دون الاكتراث للمشوار الكروي لابنه".

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وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن "التعاقد مع بلايلي" قائلا: "عندما تظهر العقود فقط يكون الأهلي تعاقد مع اللاعب، بخلاف ذلك كل ما يقال ليس إلا مجرد كلام".

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