سون: من المؤسف أننا لم نسجل أكثر من 5 أهداف.. وكين رجل المباراة

أبدى سون هيونج مين لاعب توتنام هوتسبير سعادته الكبيرة بتسجيل 4 أهداف في شباك ساوثامبتون.

توتنام سحق مضيفه ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، مباراة شهدت تسجيل سون لأول رباعية في مسيرته.

وصرّح سون عبر بي تي سبورت بعد اللقاء: "من الرائع تسجيل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي، إنه شرف كبير".

وأضاف: "لم أكن لأسجل 4 أهداف لولا الفريق أو دون هذا الفتى المذهل (هاري كين) الذي صنعها جميعا لي".

وواصل موجها حديثه إلى هاري كين الذي كان يرافقه في المقابلة التلفزيونية: "أعتقد أن كين يستحق لقب رجل المباراة".

وواصل: "نلعب معا منذ 5 سنوات ونفهم بعضنا جيدا، إنه أحد أفضل المهاجمين، نعمل معا كثيرا وتجمعنا علاقة جيدة داخل وخارج الملعب".

وأوضح: "التسجيل مباشرةً قبل نهاية الشوط الأول كان مهما للغاية لأننا لم نظهر فيه بالشكل الذي أردناه وعانينا، لكن التعادل جعلنا أقوى في الشوط الثاني".

وأشار: "من المؤسف أننا لم نسجل أكثر من 5 أهداف".

لاحقا وعبر بي بي سي، قال سون: "إنهاء الهجمات هو مهارتي الأساسية، لم يكن الأمر صعبا بعد تمريرات هاري الرائعة، إنها المرة الأولى التي أسجل فيها 4 أهداف بحياتي".

وأتم: "أنا سعيد جدا لأن هاري سجل، عندما تقوم بمباراة رائعة بأربع تمريرات حاسمة، فإنه يكون أيضا جائعا للتسجيل لأنه أحد أفضل مهاجمي العالم".

وصنع كين أهداف سون الأربعة، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الخامس.

لتكون أول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه في نسخته الحديثة، أن يصنع نفس اللاعب 4 أهداف للاعب زميله في مباراة واحدة.

كما بات كين أول لاعب يساهم في 5 أهداف بمباراة واحدة منذ أن فعلها المصري محمد صلاح أمام واتفورد في مارس 2018 بتسجيله 4 أهداف وصناعته هدف.

كين هو سادس لاعب على الإطلاق يصنع 4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، والإنجليزي الأول على هذا الصعيد.

أمّا فيما يخص سون بطل اللقاء، فقد سجّل أول هاتريك في مسيرته بالدوري الإنجليزي، وأول رباعية في مسيرته على الإطلاق.

سون سجّل ثلاثية مع هامبورج، وأخرى بقميص باير ليفركوزن، وواحدة مع توتنام في كأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يفعلها في منافسات الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون.

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