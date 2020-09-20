سولشاير: فان دي بيك أضاف الكثير لـ يونايتد

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - مانشستر يونايتد

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن لاعبه الجديد دوني فان دي بيك أضاف الكثير لفريقه، وذلك عقب ظهوره الأول الرسمي مع الشياطين الحمر.

وسجل الدولي الهولندي هدف يونايتد الوحيد في الخسارة من كريستال بالاس بنتيجة 1-3 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فان دي بيك لاعب رائع ومن بين أفضل اللاعبين في إيجاد المساحات".

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وتابع "لقد أضاف الكثير للفريق بعد دخوله، لأننا كنا نفتقد للزيادة العددية داخل منطقة الجزاء لمقابلة الكرات العرضية".

وأضاف "من وجهة نظري، لم تكن هناك ركلة جزاء يستحقها كريستال بالاس، القرار كان قاسيًا للغاية. دافيد دي خيا تصدى للكرة ثم وجدنا الحكم يتخذ قرارًا قاسيًا آخر بإعادة التنفيذ".

واستمر المدرب النرويجي "من يدري ماذا كان يمكن أن يحدث، ولكن في النهاية لم يكن هذا هو سبب خسارتنا للمباراة".

وسجل أندروس تاونسيند هدفا وويلفريد زاها هدفين لكريستال بالاس، فيما أحرز فان دي بيك هدف مانشستر يونايتد الوحيد.

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