كلوب: جوتا يتمتع بمميزات عديدة جعلتنا نرغب في ضمه

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن ديوجو جوتا مهاجم الفريق الجديد سيعطي الريدز المزيد من الخيارات الهجومية وأنه سيكون مناسب جداً للفريق وخطط اللعب.

صاحب الـ23 عاماً هو ثالث صفقات الريدز للموسم الجديد بعد انضمام كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هناك العديد من الأسباب التي جعلتنا نرغب في ضم جوتا، هو لاعب رائع وصغير في السن ويمتلك العديد من المقومات المناسبة".

وأضاف "جوتا سيكون مناسبا لخطط الفريق سواء كان يلعب كمهاجم أو كجناح، هو أحد أعمدة فريقه وأحد أفراد الجيل الرائع الحالي للبرتغال، وجوده سيعطينا العديد من الخيارات، أنا سعيد لأنه متواجد معنا".

وأوضح المدرب الألماني عن لاعبه البرتغالي الجديد "إنه يتحدث الإنجليزية بشكل جيد وهو لاعب ذكي، سيكون إضافة جيدة لنا".

وأتم "العامل المشترك الأكبر بيننا وولفرهامبتون فريق جوتا السابق هو أن الفريق يدافع ويهاجم بنفس القوة وجوتا يقوم بهذا الدور أيضاً، لذلك قمنا بضمه للريدز".

جوتا لعب سابقا في أتليتكو مدريد بين 2016 و2018، لكنه خرج معارا لـ بورتو ثم ولفرهامبتون خلال تلك الفترة، قبل أن يشتريه النادي الإنجليزي بشكلٍ نهائي.

مع ولفرهامبتون خاض جوتا 131 مباراة، سجل خلالها 44 هدفا، وصنع 19.

ولعب جوتا 4 مباريات دولية بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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