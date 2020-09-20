تيمو فيرنر: أود تكرار ما فعله صلاح

يتمنى تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الجديد أن يصل لنجومية محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول، موضحا أسباب تفضيل الانتقال إلى تشيلسي بدلا من الريدز.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال فيرنر في تصريحات لجريدة بيلد: "في الأشهر القليلة الماضية علمت بأن بعض الفرق تهتم بضمي، لكن في النهاية قررت الذهاب إلى تشيلسي باقتناع كامل لأنني أعتقد أنها أفضل خطوة بالنسبة لي، يمكنني القول إنني لم أندم حتى الآن ولن أفعل ذلك في المستقبل".

وأضاف "ربما فكر صلاح أو ماني بهذا المنطق قبل الانتقال إلى ليفربول قبل 3 أو 4 سنوات، لقد ذهبا إلى هناك من أجل التطور حتى يتمكنا من الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أود تكرار هذا التطور".

وأردف "هدفي هو الوصول إلى مستوى مثل هؤلاء اللاعبين، وأرى الفرصة لذلك في تشيلسي، عمري 24 عاما، لذلك علي أن ألعب بشكل مستمر".

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أوضح الدولي الألماني أن وجود صلاح وماني وروبرتو فيرمينو في صفوف ليفربول جعله يفضل الانتقال إلى تشيلسي.

وتابع "سيكون من الصعب تجاوز هذا الثلاثي والظهور في التشكيل الأساسي، لا يمكنني أن أقول (مرحبًا، أنا تيمو.. ومن الآن فصاعدًا سألعب دائمًا بشكل أساسي)".

وأتم لاعب لايبزيج السابق "كان علي أن أثبت نفسي في فترة زمنية أطول لو انتقلت إلى ليفربول، مما سيؤخر ظهوري، عكس ما حدث في تشيلسي".

ولعب فيرنر أول مباراة له مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي أمام برايتون الأسبوع الماضي وصنع هدفا في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.

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