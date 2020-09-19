رئيس المقاصة: لم نحدد قيمة بيع محمد إبراهيم.. وحديث حاسم مع إيهاب جلال

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم

قال محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة إن ناديه لم يحدد حتى الآن القيمة المادية التي سيطلبها للموافقة على رحيل محمد إبراهيم لاعب الفريق.

وأضاف في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لم نتلق أي عروض رسمية من الأهلي أو بيراميدز لمحمد إبراهيم".

وأكمل "لم نحدد القيمة المادية لبيع اللاعب كذلك".

وعن مصير إيهاب جلال قال: "سنعقد اجتماعا معه ونرى مدى إمكانية استمراره وإن كان عرض بيراميدز لا يمكن رفضه ومغري فسوف نوافق على رحيله".

وأتم "لن نقف أمام مصلحة إيهاب جلال".

وكان إيهاب جلال أعلن قبل عدة أيام عن تواصل بيراميدز معه لتدريبه خلال الموسم المقبل.

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