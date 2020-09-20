سولشاير: أشعر بالكثير من الإحباط.. والسقوط أمام بالاس جرس إنذار

يشعر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بإحباط شديد بعد خسارة فريقه لأول مباراة يلعبها في الموسم الجديد.

افتتح مانشستر يوناتيد موسمه بالسقوط أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-3 على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر بالكثير من الإحباط، لقد افتقدنا لعدة أشياء أمام كريستال بالاس وعلى رأسها اللياقة البدنية وحساسية اللعب، ويجب علينا أن نتحسن سريعا".

وأضاف "كنا نعلم أننا سيتعين علينا التعامل مع هذا الوضع بعد ذهابنا بعيدًا في الدوري الأوروبي في الموسم الماضي. الفترة التحضيرية كانت قصيرة، ولكننا لا نبحث عن الأعذار".

مباراة الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي للشياطين الحمر تأجلت بسبب المشاركة في الدوري الأوروبي حتى شهر أغسطس الماضي.

وواصل النرويجي "كانت لدينا رغبة في حصد النقاط الثلاث، ولكننا لم نوفق. لا تزال أمامنا 37 جولة، ولكن هذه المباراة تمثل جرس إنذار لنا".

وسجل أندروس تاونسيند هدفا وويلفريد زاها هدفين لكريستال بالاس، فيما سجل دوني فان دي بيك هدف مانشستر يونايتد الوحيد.

وأكمل "علينا أن ننفض آثار الهزيمة سريعًا وأن نستعد بشكل جيد للمباراة القادمة. سنواجه لوتون تاون يوم الثلاثاء، وهذه المباراة ستكون فرصة لمنح دقائق اللعب لبعض اللاعبين، بينما سيتدرب الآخرون لوقت أطول من أجل التحسن واستعادة اللياقة البدنية".

سيلعب يونايتد ضد لوتون تاون ضمن الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء.

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