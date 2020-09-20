تيليجراف: باريس سان جيرمان بدأ مباحثات لضم ديلي ألي من توتنام

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 13:36

كتب : FilGoal

توتنام - ديلي آلي

بدأ باريس سان جيرمان المباحثات مع توتنام لضم ديلي ألي لاعب وسط الفريق الإنجليزي خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، فإن مستقبل ديلي ألي مع توتنام غير واضح، في حين لم يتبين بعد إن كان عرض الفريق الفرنسي للاعب للحصول عليه بشكل كامل أو لاستعارته لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهاية الإعارة.

الصحيفة تقول بأن باريس سان جيرمان مُتحمس لفكرة ضم ديلي ألي، ولفكرة ضم لاعب إنجليزي للدوري الفرنسي.

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ديلي ألي كان معروضا على ريال مدريد من قبل توتنام ضمن صفقة الحصول على سيرخيو ريجولين وجاريث بيل لاعبا الفريق الملكي، لكن سبيرز حصلوا على الثنائي في النهاية مقابل 30 مليون يورو.

صاحب الـ24 عاما خرج مستبلا بين شوطي مباراة توتنام وإيفرتون في افتتاح الدوري الإنجليزي.

ولم يتواجد ألي مع توتنام في بلغاريا مع الفريق لمواجهة لوكوموتيف بلوفديف في الدور التمهيدي الأول المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي، قبل أن يٌستبعد أيضا من قائمة الفريق اليوم أمام ساوثامبتون.

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ويملك ديلي ألي عقدا مع توتنام حتى عام 2024، لكن فكرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا واللعب رٌفقة كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا ربما تغير من خطط اللاعب.

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