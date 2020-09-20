مدرب روما يبرر عدم إشراك دجيكو: أردت حمايته

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 12:50

كتب : FilGoal

دجيكو - روما

برر باولو فونسيكا المدير الفني لـ روما، عدم الدفع بقائده إدين دجيكو في مواجهة هيلاس فيرونا، برغبته في حمايته.

روما عجز عن التسجيل أمام فيرونا في أولى جولات الدوري الإيطالي، واكتفى بالتعادل 0-0، مباراة شاهدها دجيكو من على مقاعد البدلاء وسط تقارير تفيد باقتراب انضمامه إلى يوفنتوس.

وصرّح فونسيكا بعد اللقاء: "لا يمكن التنبؤ بما كان سيحدث لو شارك دجيكو".

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وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا جيدا في الشوط الأول وأهدرنا 3 أو 4 فرص للتسجيل وهذا كان يمكن أن يغيّر المباراة، لكننا عانينا في الشوط الثاني مع الكرات الطولية لـ هيلاس فيرونا ولم نستطع الاستحواذ على الكرة".

وأوضح: "كان أسبوعا صعبا للغاية على دجيكو، اتخذت هذا القرار لحمايته".

روما يواجه يوفنتوس نفسه في المباراة المقبلة، ففي أي فريق سيلعب دجيكو حينها؟ فونسيكا أجاب: "سنرى".

وعن عدم الدفع بالإسباني كارليس بيريز كذلك: "كارليس بيريز تعافى مؤخرا من فيروس كورونا، وليس في حالة بدنية مثيالة، لم أرد المغامرة به".

وأتم: "أعجبني ما قدّمه مخيتاريان في مركز المهاجم الوهمي، لكننا في حاجة إلى استقدام مهاجم صريح ونحن نعمل على ذلك".

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