صلاح يستهدف أول مئوية في إنجلترا

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 12:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثالث في مرمى ليدز يونايتد

يستهدف محمد صلاح مهاجم ليفربول دخول نادي المائة بالكرة الإنجليزية عندما يواجه فريقه السابق تشيلسي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

صلاح سجل حتى الآن 99 هدفا مع الفرق الإنجليزية في كل المسابقات، 2 مع تشيلسي خلال نصف موسم، و97 مع ليفربول خلال 3 مواسم.

هدف جديد في شباك تشيلسي سيكتب للدولي المصري تاريخا جديدا في الكرة الإنجليزية بدخول نادي المائة.

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تسجيل ثنائية أمام الزرق سيجعل صلاح يدون هدفه الأول في المئوية الجديدة، لكن هز شباك تشيلسي 3 مرات سيجعله أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هاتريك مرتين في أول جولتين بالدوري الإنجليزي.

لاعب بازل السابق بدأ موسمه الرابع مع الريدز بتسجيل ثلاثية قادت الفريق لفوز مثير على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وبإمكان صلاح أن يصبح ثالث أسرع لاعب يدخل نادي المائة في تاريخ ليفربول، إذا سجل هاتريك في ساتمفورد بريدج.

حتى الآن سجل ابن قرية نجريج 97 هدفا مع ليفربول خلال 154 مباراة في كل المسابقات.

ولو سجل صلاح أهدافه الـ3 المنتظرة في المباريات العشرة المقبلة، سيكون ثالث أسرع لاعب يصل لنادي المائة، وذلك أقل من 165 مباراة.

فروجر هانت سجل أهدافه الـ100 في 144 مباراة كأسرع لاعب يصل لهذا الرقم، فيما وصل جاك باركنسون للرقم نفسه في 153 مباراة، بينما سجلها روبي فاولر وبين رايبولد في 165 مباراة.

أهداف صلاح الـ97 سجلها بواقع 44 هدفا في موسمه الأول، ثم 27 في موسم 2018-2018، ثم 23 في الموسم الماضي، وثلاثية ليدز في الموسم الجديد.

النجم المصري المتألق زين مواسمه الـ3 مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

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صلاح يستهدف أول مئوية في إنجلترا

محمد صلاح ليفربول تشيلسي
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