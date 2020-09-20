تشكيل توتنام – ندومبيلي ومورا أساسيان أمام ساوثامبتون

دفع جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير بلاعبه تانجوي ندومبيلي في التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثامبتون.

توتنام يحل ضيفا على القديسين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

واعتمد مورينيو على طريقة 4-3-3، في وجود لاعب وسط ليون السابق إلى جوار هاري وينكس والدنماركي بيير إيميل هويبرج.

كما يبدأ البرازيلي لوكاس مورا في مركز الجناح الأيمن.

وخسر توتنام المباراة الأولى بهدفٍ دون رد أمام إيفرتون.

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: مات دوهيرتي – إيريك داير – دافينسون سانشيز – بن دافيز

الوسط: بيير إيميل هويبرج – هاري وينكس – تانجوي ندومبيلي

الهجوم: لوكاس مورا – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: جو هارت – سيرج أورييه – توبي ألديرفيرلد – موسى سيسوكو – جيوفاني لو سيلسو – إيريك لاميلا – ستيفن بيرجفين

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