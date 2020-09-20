أري بابل: ما يحدث قلة احترام كبيرة لي من الزمالك.. ووكيله يوضح الخطوات القانونية

زعم الجناح الأنجولي أري بابل توقيعه على عقود انضمامه لـ الزمالك منذ 3 أشهر ماضية وعدم حصوله على أي رد من مسؤولي النادي منذ لحظة ما بعد التوقيع، على حد وصفه.

أري بابل النادي : بريميرو دي أجوستو الزمالك

في البداية تحدث نونو ميجيل وكيل بابل قائلا: "اللاعب وقع على عقود انضمامه لـ الزمالك منذ 3 أشهر ولكن منذ تلك المدة ولا يوجد أي رد من مسؤولي الزمالك".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لا يوجد أي تواصل أو رد من مسؤولي الزمالك بخصوص راتب اللاعب أو موعد وصوله لـ مصر".

وأشار "مسؤول كبير من نادي الزمالك وكان مسؤولا عن الصفقة حجبني من كل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سؤالي عن مرتب اللاعب وموعد وصوله".

وكشف "سنبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ومن يوم الإثنين المقبل إذا لم أحصل على رد من مسؤولي الزمالك، سنقرر وجهة ثانية للاعب. بابل مطلوب في أكثر من فريق ونحن نعرف جيدا الإجراءات التي سنتخذها إذا لم نحصل على رد".

الحديث تحول إلى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي السابق، الذي أكمل حديث وكيله قائلا: "ما يحدث قلة احترام كبيرة لي أكثر من قلة اهتمام".

وفسر "أمير مرتضى -المشرف على الكرة في الزمالك - لا يرد على رسائلي واتصالاتي ويتجاهلني وأرى أن هذا الأمر قلة احترام. لدي أسرة ومنذ توقيعي للزمالك منذ 3 أشهر لم أحصل على راتبي".

وأكمل حديثه قائلا: " تلك نهاية حزينة جدا، أتعامل كمشجع ولاعب للزمالك لأنني وقعت بالفعل على عقود انضمامي للفريق وبشكل مفاجئ لم أعد أحصل على أي ردود من مسؤولي النادي وهذا أمر حزين ويشعرني بالضيق".

وفي رسالته لجماهير الزمالك، قال بابل: "أقول لجماهير الزمالك أسف أن تكون تلك هي النهاية. أتمنى اللعب في الزمالك وقد أنضم للفريق، ولكن كمحترف ولاعب كرة إذا لم يُحل الأمر سأرحل. أشكركم على رسائل الحب وسأكون مضطرا للرحيل إذا لم أحصل على رد".

وشارك بابل صاحب الـ 26 عاما في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم رفقة بريميرو دي أوجوستو. سجل فيهم هدفين.

ويملك أري بابل 35 مباراة دولية رفقة منتخب أنجولا. سجل فيهم خمسة أهداف.

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