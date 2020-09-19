كومان: من الأفضل أن يخرج بويج معارا.. لن يشارك باستمرار في برشلونة

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

ريكي بويج - برشلونة

اعترف رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، بتفضيله خروج لاعبه ريكي بويج معارا ليحظى بمزيد من دقائق المشاركة.

برشلونة توج بكأس جوان جامبر الودية بفوزه 1-0 على ضيفه إلتشي في ملعب كامب نو.

وصرّح كومان بعد اللقاء تعليقًا على وضع بويج: "ليس حقيقيا أنني أخبرته بأني لا أعوّل عليه، بل تحدثت معه يوم أمس قبل الحصة التدريبية، وموقف ريكي ينطبق أيضا على ألينيا وبيدري، جميعهم يجب أن يشاركوا باستمرارية لأنهم شبان ولا يمكن أن يبتعدوا عن المشاركة لموسم كامل".

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وتابع: "أخبرت ريكي أنه من الصعب للغاية أن يشارك بسبب وجود منافسة كبيرة".

وواصل: "أقترح أن يخرج بويج معارا، هؤلاء الفتية يجب أن يشاركوا، لا يمكنهم الانتظار كثيرا".

وعن حاجته لمهاجم صريح، أوضح: "لدينا ما يكفي من الجودة في قائمتنا بمراكز الهجوم، يمكن أن يلعب جريزمان أو ميسي أو أي لاعب آخر، اليوم قمنا بعمل مبادلة في مركز المهاجم وهذا يصعّب الأمر أكثر على المنافس".

وعلّق على مستوى ميراليم بيانيتش في ظهوره الأول بقميص برشلونة: "لا يمكن الخروج باستنتاجات كثيرة بشأن بيانيتش لأنه ليس جاهزا بدنيًا بالشكل الأمثل حتى اللحظة، وهذا طبيعي، لقد عانى من فيروس كورونا".

ويفتتح برشلونة مبارياته الرسمية هذا الموسم يوم الأحد 27 سبتمبر بمواجهة فياريال في ملعب كامب نو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ثم يرتحل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس في الجولة الرابعة يوم 30 سبتمبر.

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