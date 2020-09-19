ميتشو يكشف لـ في الجول سبب حضوره إلى مصر

كشف الصربي ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني لمنتخب زامبيا عن أسباب زيارته لمصر اليوم السبت.

وقال ميتشو لـFilGoal.com: "أحضر إلى مصر اليوم للترانزيت مع بعثة منتخب زامبيا للناشئين دون ١٥ عاما والذي يسافر الى كرواتيا للعب دورة ودية دولية".

وأوضح مدرب الزمالك الأسبق "قررت السفر مع بعثة المنتخب لأنني مدرب المنتخب الأول وأشرف على جميع المنتخبات الوطنية في زامبيا وأيضا لدعم اللاعبين".

وأثارت زيارة ميتشو لمصر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مع بحث الزمالك على مدير فني جديد خلفا لباتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

ويحاول مسؤولو الزمالك حسم ملف المدرب في أسرع وقت ممكن لإتاحة الوقت أمامه بشكل أطول قبل المواجهة المنتظرة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات في بداية الموسم الجاري. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.