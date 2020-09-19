رسميا – "لأن رفض ليفربول أمر مستحيل".. جوتا ينضم إلى الريدز

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 18:20

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن تعاقده مع الجناح البرتغالي ديوجو جوتا قادما من ولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يرتدي جوتا القميص رقم 20 مع ليفربول، ولم يذكر الريدز مدة التعاقد في بيانه الرسمي.

وكان فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" قد ذكر مساء أمس الجمعة أن الصفقة ستكلف ليفربول 43 مليون يورو.

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وصرّح جوتا للموقع الرسمي لناديه الجديد: "إنها لحظة مثيرة لي ولعائلتي حقا".

وأضاف: "قطعت كل الطريق منذ طفولتي وحتى الآن حتى أنضم إلى ناديا كبيرا مثل ليفربول، إنه شعور لا يصدَق، أريد أن أبدأ فورا".

وواصل: "إنه أحد أفضل الفرق في العالم، والأفضل في هذه اللحظة لأنه بطل العالم، وعندما تتحدث عن الدوري الإنجليزي فـ ليفربول أحد أكبر الأندية، من المستحيل أن تقول له لا".

وأتم: "أعتقد أنني لاعب جماعي، ألعب في الأمام ووظيفتي أن أسجل الأهداف وأصنعها وهذا ما يمكن أن يُتوقَع مني، سأقدّم دائما أفضل ما عندي".

جوتا (23 عاما) لعب سابقا في أتليتكو مدريد بين 2016 و2018، لكنه خرج معارا لـ بورتو ثم ولفرهامبتون خلال تلك الفترة، قبل أن يشتريه النادي الإنجليزي بشكلٍ نهائي.

مع ولفرهامبتون خاض جوتا 131 مباراة، سجّل خلالها 44 هدفا، وصنع 19.

ويمتلك جوتا 4 مباريات دولية بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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