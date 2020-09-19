المتعة مستمرة في الدوري الإنجليزي.. ليدز يُبدع ويهزم فولام في مباراة الـ7 أهداف

واصل فريق ليدز يونايتد تقديم عروضه الرائعة في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز في الجولة الثانية على فولام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها ليدز أمام ليفربول حامل اللقب في الجولة الأولى.

مباراة ثانية في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي كانت مليئة بالمتعة والإثارة بعد فوز إيفرتون قبل قليل على وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وحصد ليدز الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي أول 3 نقاط هذا الموسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، بينما خسر فولام للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام أرسنال بثلاثية دون رد.

بدأت المتعة مبكرا في المباراة بعدما سجل هيلدر كوستا هدف تقدم ليدز بتسديدة صاروخية من داخلة منطقة الجزاء في الدقيقة 5.

وحصل فولام على ركلة جزاء في الدقيقة 34 سددها ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق مسجلا منها هدف التعادل.

وأسفر ضغط ليدز عن حصول الفريق على ركلة جزاء عن طريق المهاجم باتريك بامفورد، سجل منها كليتش الهدف الثاني في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني ازدادت الإثارة والمتعة في المباراة وسجل بامفورد هدف ليدز الثالث في الدقيقة 50.

ثم صنع بنفسه الهدف الرابع الذي سجله هيلدر كوستا في الدقيقة 57.

وبدأت صحوة فولام الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من بوبي ريد.

قبل أن يسجل ميتروفيتش هدفه الثاني والثالث لفولام في الدقيقة 67 بضربة رأسية رائعة.

لتنتهي المباراة بفوز ليدز برباعية مقابل 3 أهداف سجلها فولام.

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