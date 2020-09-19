تشكيل يونايتد – دي بيك احتياطي.. وماكتوميناي أساسي أمام كريستال بالاس

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 17:42

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

قرر أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، إبقاء دوني فان دي بيك على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد يستقبل كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل يونايتد الدفع بـ سكوت ماكتوميناي على حساب الوافد الهولندي الجديد دي بيك.

كما يشارك تيموثي فوسو منساه على الجهة اليمنى بدلا من آرون وان بيساكا.

ويبدأ الويلزي دانييل جيمس على الجناح، فيما يتواجد الشاب الموهوب ماسون جرينوود على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: تيموثي فوسو منساه – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: سكوت ماكتيموناي – بول بوجبا – دانييل جيمس – برونو فيرنانديس – ماركوس راشفورد

الهجوم: أنطوني مارسيال

دكة البدلاء: دين هيندرسون – إيريك بايلي – آرون وان بيساكا – فريد – دوني فان دي بيك – ماسون جرينوود – أوديون إيجالو

تشكيل كريستال بالاس:

حراسة المرمى: فيسنتي جوايتا

الدفاع: جويل وارد – شيخو كوياتي – مامادو ساكو – تيريك ميتشل

الوسط: أندروس تاونسند – جيمس ماكارثر – جيمس ماكارثي – جيفري شلوب

الهجوم: ويلفريد زاها – جوردان آيو

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