زيدان: لم تكن لدي مشكلة أبدا مع بيل

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 16:19

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

ئشدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لم يدخل في خلاف شخصي مع جاريث بيل لاعب الفريق القريب من العودة إلى ناديه السابق توتنام.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي:"لا أهتم (بإمكانية رحيل اللاعب)".

وواصل "الأمر معقد أكثر. بالنسبة لبيل كان الأمر دائما جانب ضد الجانب الآخر، لكن لم تكن لدي مشكلة معه".

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واستمر "كل ما نستطيع فعله هو أن نتمنى له التوفيق. هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، لكن مثلما قتل كان لاعبا رائعا".

وأضاف "لم أتحدث معه، أعرف ما قدمه لهذا النادي. أثبت قدراته وما حققه مع الفريق لا يمكن الجدال فيه".

وتقول تقارير إن بيل أصبح قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى توتنام على سبيل الإعارة لنهاية موسم 2020-2021.

وخرج بيل من حسابات زيدان في الموسم الماضي وفي صيف 2019 كان قريبا من الانتقال للدوري الصيني.

وشارك بيل في 251 مباراة مع ريال مدريد وسجل 105 أهداف وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

وعلى مدار 7 سنوات توج اللاعب البالغ عمره 31 عاما بـ15 لقبا.

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