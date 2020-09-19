لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 10:44

كتب : أحمد شاكر

محمد جابر

لم يحضر محمد جابر لاعب أسوان للقطة الوقوف على الكرة خلال فوز فريقه على الزمالك في الدوري، بل جاءت لـ "رد الإهانة" على حد تعبيره.

وقال جابر لـ FilGoal.com: "التحمت مع إمام عاشور، وبعدها وجدت محمود علاء ومصطفى محمد، وعاشور نفسه، يسبوني بأبشع الألفاظ".

وأضاف "محمود علاء وإمام عاشور ومصطفى محمد لاعبون دوليون لا يصح أن يخرج منهم هذا الكلام".

أخبار متعلقة
مُسجل هدف أسوان: لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة مرتضى: مفاضلة بين فيريرا وجروس لتدريب الزمالك.. والإعلان السبت

وأردف "لذا قررت رد الإهانة، فكانت حركة الوقوف على الكرة".

حركة الوقوف على الكرة، كررها رمضان صبحي مرتين ضد الزمالك إبان لعبه للأهلي، وتسببت في مشادات كبرى في المناسبتين.

صاحب الـ 26 عاما أضاف: "كنا يجب أن نفوز في ظل الظروف التي يمر بها الزمالك، وانتعاشتنا في الفترة الماضية، الأمر كان مفاجئ لنا. لا نريد أن ننسى مجهود مدرب الفريق السابق مجدي عبد العاطي. المدرب الحالي أحمد كشري جاء ووجد قماشة محترمة وأضاف لنا كذلك. لديهما نفس الطريقة، التأمين الدفاعي واللعب على غلطات الخصم".

وأكمل "أصعب ما في المباراة كان كثرة تغييرات الزمالك، من يشارك أفضل ممن يخرج".

وأتم "بالنسبة للبقاء في الدوري، فمازال الأمل في الملعب".

وكتب أسوان أول انتصار في تاريخه على حساب الزمالك بعدما فشل في تحقيق ذلك في 19 مناسبة سابقة.

الفوز أوصل كتيبة أحمد كشري للنقطة 34 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 55 في المركز الثاني.

اقرأ أيضا:

الأهلي يتوج بالدوري رقم 42

المحكمة الرياضية تصدر قرارها في أزمة الترجي والوداد

أسوان الزمالك في الدوري محمد جابر
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبرتسون: يشككون في قوة ليفربول كل موسم 2 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: أجويرو قد يعود بعد شهرين 19 دقيقة | أوروبا
ليون: أرسنال يبدو غير قادر على ثمن حسام عوار 30 دقيقة | ميركاتو
سكاي: ميلان يفكر في مدافع سيلتك ساعة | أوروبا
لماذا أصبح عمرو السولية قطعة أساسية دائمة في الأهلي ساعة | الدوري المصري
أرقام في الجول - كيف عانى هجوم الزمالك في غياب عناصره الأساسية ساعة | تحليل في الجول
رسميا – جنوى يستعير لاعبا يوفنتوس وتشيلسي ساعة | أوروبا
أسوان لـ في الجول: رصدنا مكافأة خاصة للفوز على الزمالك.. ولم نفكر في تتويج الأهلي بالدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك