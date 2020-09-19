لماذا أصبح عمرو السولية قطعة أساسية دائمة في الأهلي

دائما ما سيظهر اسم عمرو السولية ضمن مناقشة أهم لاعب في الأهلي هذا الموسم، رفقة محمد الشناوي وعلي معلول وأليو ديانج وآخرين.

في الموسم الحالي، فقط الشناوي شارك في دقائق أكثر من السولية. صاحب الـ 31 عاما لعب 1833 دقيقة مقسمة على 21 مباراة بدأهم جميعا. لم يتم تبديله سوى مرتين وسجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف.

هو ليس أكثر من يسجل، وليس أكثر من يصنع، ولكن لا غنى عنه في تشكيل ريني فايلر، ما هو السبب؟

أهمية الكرة الثانية.. وما بعدها

السولية ربح الكرة الثانية في مباريات الدوري هذا الموسم 234 مرة. فقط من يتخطاه في هذه الإحصائية من لاعبي وسط الأهلي هو أليو ديانج.

كرة القدم الحديثة، تلك التي يفضل فيها المدربين القوة البدنية عن المهارات التقنية، أصبحت بشكل كامل لعبة تتمحور حول التحولات. ومن أفضل من بيب جوارديولا ويورجن كلوب ليشرحا مدى أهمية تلك الفترة بين خسارة الكرة، واكتسابها مرة أخرى.

يقول بيب جوارديولا: "لا يمكنك أن تكون عبقريا إذا كنت – كلاعب – تختفي عندما يفقد فريقك الكرة. كرة القدم هي اللحظة بين امتلاكك للكرة، وعدم امتلاكك لها".

أما يورجن كلوب فيشرح "أفضل لحظة للفوز بالكرة هي بعد خسارة فريقك لها فورا. الخصم في تلك اللحظات يبحث عن أفضل ممر للكرة، وفي تلك اللحظة استعادة الكرة تجعل من الخصم في موقف دفاعي غير سليم. كرة القدم لعبة تحولات".

التحولات، هي الرقم السحري الذي يجعل من السولية قطعة لا غنى عنها في الأهلي.

في 234 مناسبة في 21 مباراة، بمعدل يصل إلى 11 مرة في المباراة، يربح السولية الكرة الثانية لفريقه، ويقود هجمة جديدة على الأغلب ستكون أمام دفاعات غير جاهزة لاستقبال الطوفان الهجومي الأحمر الذي سجل حتى الآن 61 هدفا في 25 مباراة، ووصل لنسبة 3 أهداف متوقعة في المباراة خلال هذا الموسم xG بحسب موقع KoraStats.

ولكن، التحولات ليست فقط الحصول على الكرة، ماذا عما يحدث بعد ذلك؟

23 تمريرة مفتاحية، بمعدل يزيد عن التمريرة المفتاحية في المباراة الواحدة، يضافوا إلى 5 أهداف مصنوعة.

ويضيف السولية إلى ذلك 27 تسديدة على المرمى، منهم 4 رأسيات ما يشير لزيادة اللاعب الهجومية في منطقة الجزاء، وكذلك 3 أهداف من تسديدات من خارج المنطقة.

كل تلك العوامل ساهمت في أن يصبح السولية عنصرا أساسيا لا غنى عنه في تشكيل فايلر المتوج بالدوري.

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