الدوري الـ 42 - شادي محمد لـ في الجول: سأمنح فايلر 10 من 10 في حالة واحدة

بالنسبة للقائد السابق للأهلي، حقق المدرب ريني فايلر المطلوب منه على المستوى المحلي، لكن عليه بلوغ الحلم الأكبر، اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا.

بعد فوز المارد الأحمر باللقب الـ42 في الدوري والخامس على التوالي، سأل FilGoal.com نجوم الأهلي السابقين عن رأيهم في موسم الفريق.

وكان رأي شادي محمد بسؤاله عن أفضل لاعب في الفريق "(محمد) الشناوي، لا يمكن إنكار دوره مع الفريق خاصة من ناحية القيادة والشخصية. هو الأبرز وبعده يأتي أيمن أشرف الذي تفوق على نفسه".

مفاجأة الفريق؟ يجيب مدافع مصر السابق "أليو ديانج، الكل توقع حاجته إلى موسم ليتأقلم، لكنه تألق سريعا وكان أحد أبرز اللاعبين والخيار الأول في وسط الملعب".

ومنح شادي 7 من 10 لفايلر معللا "لقب الدوري فقط لا يمنح المدرب العلامة الكاملة، لابد من بطولة إفريقيا لأعطيه 10".

واستمر شادي "منظومة الأهلي المميزة هي سر النجاح، الفريق تخطى أزمات عديدة مثل رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم (كهربا). لابد من تعاقدات مميزة للموسم المقبل".

حقق الأهلي لقب الدوري قبل 7 جولات من نهاية البطولة، وسيصب تركيزه الآن على البطولة الغائبة منذ 7 سنوات، دوري الأبطال.

العقبة تتمثل في الوداد المغربي، سيواجهه الأهلي في 17 و23 أكتوبر، وإذا واصل مشواره للنهائي سيواجه الرجاء، أو غريمه التقليدي، الزمالك.

اقرأ أيضا

اعتذار جروس

لاعب أسوان: قمت برد الإهانة

لماذا أصبح السولية قطعة فايلر الأساسية