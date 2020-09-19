ولفرهامبتون عن جوتا: ليفربول سيحظى بلاعب رائع

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 14:49

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ولفرهامبتون

قال نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون أن صفقة انتقال لاعبه ديوجو جوتا إلى ليفربول على وشك الإتمام.

وصرح البرتغالي في مؤتمر صحفي "ليفربول سيحظى بلاعب رائع، وكي (جانا هوفر لاعب ليفربول) لديه مستقبل مشرق".

وسينتقل جوتا إلى ليفربول مقابل 43 مليون يورو وفقا لما ذكرته تقارير صحفية وسيذهب كي إلى ولفرهامبتون.

أخبار متعلقة
العجوز لـ في الجول: لقاء إنبي؟ كل مواجهات الإسماعيلي المقبلة مصيرية ميرور: مانشستر يونايتد يسعى لضم أليكس تيليس يوفنتوس يعلن إصابة أليكس ساندرو.. وعودة ديبالا خبر في الجول – جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ومحاولات لإقناعه

وأضاف سانتو "نعتقد أن الصفقة جيدة للجميع. ديوجو كان سعيدا هنا، لكن من الطبيعي أن يرغب اللاعبون في تحديات جديدة".

جوتا صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الجناح الأيسر ولم يُكلف ولفرهامبتون أكثر من 14 مليون يورو للتعاقد معه.

البرتغالي انضم لـ ولفرهامبتون على سبيل الإعارة أولا من أتليتكو مدريد، قبل أن تتحول الصفقة لبيع نهائي في صيف 2018.

ولعب جوتا الموسم الماضي 48 مباراة بقميص ولفرهامبتون ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 6.

على المستوى الدولي، ظهر جوتا في 4 مباريات بقميص منتخب البرتغال الأول ونجح في الصناعة مرة.

اقرأ أيضا

اعتذار جروس

لاعب أسوان: قمت برد الإهانة

لماذا أصبح السولية قطعة فايلر الأساسية

جوتا ولفرهامبتون ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو: من الصعب أن يكون سواريز مهاجم يوفنتوس 2 دقيقة | ميركاتو
زيادة المصابين بكورونا في الهلال إلى 12 لاعبا 13 دقيقة | الوطن العربي
إكرامي: الدوري الثامن في تاريخي.. كل التوفيق في المشوار الإفريقي 28 دقيقة | الدوري المصري
زيدان: لم تكن لدي مشكلة أبدا مع بيل 31 دقيقة | أوروبا
في غياب حجازي.. رفاق رودريجيز يدكون حصون وست بروميتش بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
ما قد لا تعرفه عن محمد الشناوي ساعة | تحليل في الجول
الدوري الـ 42 – طارق سليمان لـ في الجول: 5 لاعبين يحافظون على روح الأهلي.. وفايلر لم يفعل أفضل ممن سبقوه ساعة | الدوري المصري
الدوري الـ 42 - شادي محمد لـ في الجول: سأمنح فايلر 10 من 10 في حالة واحدة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك