ولفرهامبتون عن جوتا: ليفربول سيحظى بلاعب رائع

قال نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون أن صفقة انتقال لاعبه ديوجو جوتا إلى ليفربول على وشك الإتمام.

وصرح البرتغالي في مؤتمر صحفي "ليفربول سيحظى بلاعب رائع، وكي (جانا هوفر لاعب ليفربول) لديه مستقبل مشرق".

وسينتقل جوتا إلى ليفربول مقابل 43 مليون يورو وفقا لما ذكرته تقارير صحفية وسيذهب كي إلى ولفرهامبتون.

وأضاف سانتو "نعتقد أن الصفقة جيدة للجميع. ديوجو كان سعيدا هنا، لكن من الطبيعي أن يرغب اللاعبون في تحديات جديدة".

جوتا صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الجناح الأيسر ولم يُكلف ولفرهامبتون أكثر من 14 مليون يورو للتعاقد معه.

البرتغالي انضم لـ ولفرهامبتون على سبيل الإعارة أولا من أتليتكو مدريد، قبل أن تتحول الصفقة لبيع نهائي في صيف 2018.

ولعب جوتا الموسم الماضي 48 مباراة بقميص ولفرهامبتون ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 6.

على المستوى الدولي، ظهر جوتا في 4 مباريات بقميص منتخب البرتغال الأول ونجح في الصناعة مرة.

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