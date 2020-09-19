العجوز لـ في الجول: لقاء إنبي؟ كل مواجهات الإسماعيلي المقبلة مصيرية

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 14:41

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

شدد أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي والقائم بأعمال مدير الكرة أن مواجهة الفريق المقبلة ضد إنبي صعبة، لكن كل لقاءات الفريق المقبلة مصيرية.

وقال العجوز لـ FilGoal.com: "هدفنا الفوز في كل لقاء يخوضه الفريق بهدف الخروج من الأزمة التي يمر بها الفريق، والتواجد في أفضل مركز خلال الموسم الجاري".

وأردف "نعلم أسباب الأزمة، ونعمل على الخروج منها هذا الموسم ونعمل على عدم الوقوع فيها في المواسم المقبلة".

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وشدد "اتفقنا مع اللاعبين على بذل أقصى الجهد للمساهمة في تعديل وضع الفريق".

ويواجه الإسماعيلي فريق إنبي يوم الإثنين على ملعب بتروسبورت.

وبالتعادل السابق أمام المقاولون، ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 31 نقطة في المركز العاشر وله مباراة مؤجلة أمام المصري.

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