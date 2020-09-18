مؤتمر مورينيو: ما يحدث مهزلة وتهديد لطموحاتنا

تحدث جوزيه مورينيو عن الصفقات المستهدفة لـ توتنام خلال الصيف الجاري، وفرصة ديلي ألي في التواجد بجانب ساوثامباون، بجانب التعليق على جدول المباريات المزدحم بشدة.

عقد جوزيه مورينيو مؤتمرت صحفيا اليوم الجمعة في بلغاريا، وذلك قبيل مواجهة ساوثامبتون يوم الأحد المقبل على ملعب سانت ماري في الدوري الإنجليزي.

مورينيو رفض التعليق خلال المؤتمر الصحفي عن رغبة فريقه في ضم داني إنجز مهاجم ساوثامبتون، واكتفى بالحديث عن خطورته كمنافس لفريقه.

المدرب البرتغالي تحدث أيضا عن فرصة عودة ديلي ألي للمشاركة أمام ساوثامبتون، فيما علق على جدول المباريات المزدحم بشدة لفريقه، واصفا ما يحدث بـ"المهزلة".

وكل ما يلي على لسان مورينيو في المؤتمر الصحفي.

"داني إنجز يمثل تهديدا بالنسبة لنا. هو من نوعية اللاعبين الذين يسجلون الأهداف في كل مرة يشاركون فيها أمامنا ويتسببون في مشاكل كثيرة".

"هو لاعب علينا احترامه. إذا استمروا بنفس الطريقة التي يلعبون بها، سيلعب إنجز كمهاجم، وبجانبه مهاجم آخر بين الأربعة أو خمسة مهاجمين الذين يمتلكوهم. سواء شين لونج، أو مهاجم شاب مثل شي أدامز. لديهم العديد من الحلول للمهاجم الثاني بجانب إنجز، والذي سيكون بمثابة تهديد بالنسبة لنا طبعا".

العديد من التقارير الصحفية ذكرت مؤخرا بأن توتنام يريد ضم داني إنجز. مورينيو سبق وأقر برغبة فريقه لضم مهاجم صريح بجانب هاري كين.

رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون علق على تقارير بيع داني إنجز قائلا بأن بيع اللاعب أمر مستحيل لأنهم يعتمدون عليه بشكل قوي.

مورينيو علق أيضا على فرصة تواجد ديلي ألي، والذي خرج مستبدلا في خسارة توتنام أمام إيفرتون في افتتاح الموسم، ثم غاب أمام لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في الدوري الأوروبي.

وعن ذلك قال مورينيو "لا أعلم إن كان سيلعب يوم الأحد، أنت تسألني عن ديلي ألي، بإمكانك سؤالي عن اللاعبين السبعة الباقيين الذين تركناهم في إنجلترا".

"في الحقيقة أنا لست سعيدا بعدد اللاعبين الذين أملكهم في القائمة. من الصعب جدا العمل مع هذا العدد من اللاعبين. يوجد ديلي ألي وسبعة لاعبين آخرين".

"هل بإمكانه العودة للقائمة؟ بالتأكيد. في حالة تدربهم يوم الجمعة ثم تبعا لخطة المباراة، سنرى من سيلعب ومن سنحتاجه لتعزيز دكة البدلاء".

الاستثنائي أضاف ساخرا "وجود سبعة لاعبين فقط على دكة البدلاء أمر رائع أيضا. الدولة الوحيدة التي قررت ذلك هي إنجلترا".

الدوري الإنجليزي ألغى قاعدة الخمسة تبديلات وأعاد أفراد دكة البدلاء إلى 7 لاعبين فقط بداية من الموسم الجديد.

"أريد أن أعرف السبب. هو تقييد جديد للمدربين لأننا نريد دائما الحصول على حلول أكثر أثناء المباريات. كما أنها تمنحنا الفرصة لمنح فترة راحة أكبر للاعبين للتكيف مع الحالة الصعبة التي يمر بها أغلب فرق الدوري".

"حينما تملك القرار في جعلنا نلعب يوم الأحد في الواحدة ظهرا، ثم يوم الثلاثاء، ثم يوم الخميس نلعب مجددا ونفعل ذلك لأسبوعين متتاليين، إذن كل شيء مسموح به".

توتنام عاد للانتصارات مؤخرا بالفوز على لوكوموتيف بلوفدوف بهدفين مقابل هدف في الدور التمهيدي الأول للتصفيات المؤهلة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي، والآن ينتظرهم رحلة صعبة إلى ملعب سانت ماري لمواجهة ساوثامبتون.

"قرأت تعليقات رالف (مدرب ساوثامبتون) أمس عقب اللقاء، وأعتقد بأن رأينا متشابه جدا. العديد من اللاعبين لم يكونوا في قمة مستواهم وحالتهم خلال المباراة بسبب ظروفها".

"فترة الإعداد لم تكن جيدة. العديد من اللاعبين لم يخوضوا فترة الإعداد أساسا، والآن نحن نستخدم تلك المباريات لتطوير اللاعبين، لكن الحقيقة أننا نلعب من أجل أشياء هامة. إذا خسرنا مباراة في الدوري الإنجليزي فنحن نخسر ثلاث نقاط، وإذا خسرنا اليوم كنا سنودع الدوري الأوروبي".

"من الصعب جدا التكيف مع الأمرين. سنحاول بكل الطرق استشفاء اللاعبين سريعا. كان يمكن للمباراة أن تكون في الخامسة أو السادسة مساء لمنحنا مزيد من الوقت، لكن لا، سنلعب في الواحدة ظهرا".

"هذا ليس قرارا عظيما. علينا أن نعود لمدينتنا أولا، لكن الآن سنسافر وسنصل متأخرين جدا يحث نبقى سويا جميعا ونبدأ في الصباح الاستعداد للمباراة التالية. في الوقت الحالي أفضل ما يكننا فعله استعدادا للمباراة التالية هو الاستشفاء من المباراة السابقة".

توتنام ينتظره جدولا مزدحما بخوض 9 مباريات في غضون 22 يوما، ومورينيو رد على هل قائمة فريقه مستعدة لذلك.

"أتمنى ذلك. لا أتمنى الإقصاء من الدوري الأوروبي أو حتى كأس رابطة المحترفين. الأشخاص الذين يتخذون تلك القرارات نسوا بأن فريق إنجليزي ما، ليس توتنام فقط، قد يكون شيفيلد يونايتد أو ولفرهامبتون أو أيا كان، لكن هذا الوضع مستحيل بالنسبة لهذا الفريق".

"إنها مهزلة. مهزلة حقيقية، لكن ها نحن هنا. وكنا محظوظون لأن ليتون أورينت فاز على بلايموث. لأن بلايموث كانت ستكون بعيدة جدا جدا عننا".

"في تلك اللحظة نحن في بلغاريا، الأحد في ساوثامبتون، والثلاثاء سنسافر إلى مقدونيا وهكذا نستمر في تلك الدوامة. الأمر درامي، لكنني أفضل تلك الدراما وأن نستمر في البطولات، لذلك فلنحارب لأجل كل شيء".

مورينيو تحدث أخيرا عن رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون وخصمه في المباراة المقبلة.

"لا أعرفه تمام المعرفة. فقط لعبت أمامه ثم قضيت دقائق قليلة أتحدث إليه".

أعتقد بأن أفضل صورة تعبر عنه وعن شخصيته كإنسان وكمدرب بعد الخسارة أمام ليستر سيتي بالموسم الماضي وعلى أرضه بنتيجة كبيرة جدا، لكنهم اتحدوا جميعا كلاعبين وكنادي وإدارة وجماهير وحولوا الموسم بشكل استثنائي لصالحهم".

"متأكد بأن مرورهم بنتيجتين سلبيتين أمر عادي بالنسبة لهم، وأعرف تماما أيضا بأنهم ينتظرون مواجهتنا بكل ما لديهم من قوة".

ساوثامبتون بدأ الموسم بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدف في الجولة الأولى من الدوري، ثم توديع كأس الرابطة الإنجليزية أمام برينتفورد بهدفين.

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