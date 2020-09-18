كيف يفكر الزمالك في ملف المدرب الجديد.. منافسة بين جروس وفيريرا

ماذا يحدث في ملف مدرب الزمالك الجديد؟ كيف تحرك مسؤولو الفارس الأبيض ومن هم أقرب المرشحين للتواجد على مقعد المدير الفني؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها FilGoal.com.

مدربان أصبحا هما الأوفر حظا الآن لتولي تدريب الزمالك، هنا نتحدث عن كريستيان جروس وجوزفالدو فيريرا، حسبما علم FilGoal.com.

مع وجود 4 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك، إدارة الأخيرة كانت أكثر اقتناعا بفكرة إعادة فيريرا من جديد للقلعة البيضاء.

اقتناع إدارة الزمالك بـ فيريرا، لم يكن مجرد اقتناع بلا تحرك رسمي، بل تم التواصل مع فيريرا بالفعل والأخير رحب بشكل مبدئي بفكرة تدريب الزمالك، وفقا لما علمه FilGoal.com.

ومن أجل الوصول لاتفاق نهائي، طلب فيريرا مهلة 5 أيام بدأت يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يرد بشكل نهائي على مسؤولي الزمالك.

هنا ظهر خيار آخر وهو جيمي باتشيكو وتم التواصل بالفعل مع المدرب الذي رد سريعا على مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة إلى القلعة البيضاء وطلب الحضور بـ 4 مساعدين، وفقا لما علمه FilGoal.com.

فكرة الـ 4 مساعدين لـ باتشيكو، ظهر بعدها خيار إعادة السويسري كريستيان جروس بسبب علمه الجيد جدا بظروف الزمالك وقائمة الفريق.

التواصل مع جروس حدث بالفعل والمدرب لم يرفض فكرة العودة ولكنه طلب حل أزمة مستحقاته المتأخرة مع النادي، وفقا لما علمه FilGoal.com.

جروس طلب الحضور لمصر بمساعدين من بينهما مخطط أحمال، ليظهر مقترح جديد في الزمالك وهو التعاقد معه لمدة قصيرة الأمد لا تزيد عن 3 أشهر وحتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع جدولة المستحقات المتأخرة.

فيريرا وجروس وباتشيكو، جميعهم خيارات متاحة الآن لإدارة الزمالك، ولكن المنافسة الأشد أصبحت بين بطل الثنائية المحلية السابق وبطل الكونفدرالية السابق، حسبما علم FilGoal.com.

جروس صاحب الـ 66 عاما سبق وقد أعلن اعتزاله التدريب في مايو من العام الحالي.

السويسري له تجربة ناجحة ومثيرة مع الزمالك في الفترة ما بين 2018 و2019.

الزمالك توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة جروس.

ورفع جروس اللقب الإفريقي الغالي قبل أن يعود من جديد لأهلي جدة في تجربة ثالثة لم يُكتب لها النجاح هذه المرة.

وبدأ جروس مشواره التدريبي عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية وهم ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبكل تأكيد بازل.

خارج سويسرا، خاض جروس تجربة مع توتنام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها.

ورفع جروس لقب الدوري السويسري 6 مرات من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر.

كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.

فيريرا هو صاحب آخر تتويج للزمالك بالدوري في موسم 2014/2015، كما فاز بكأس مصر في نفس الموسم ووصل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية آنذاك.

البرتغالي صاحب الـ 74 عاما منذ رحيله عن صفوف الزمالك قاد فريق السد القطري حقق معه النجاحات ومن ثم تجربة سانتوس البرازيلي في تجربة لم تكتمل.

تولى فيريرا مهمة السد القطري في نوفمبر 2015 خلفا للمغربي الحسين عموتة وظل على رأس الإدارة الفنية طيلة 4 مواسم حقق خلالها 4 ألقاب.

فوز الفريق بلقب الدوري 2018-19 تحت قيادته جاء برقم قياسي إذ سجل لاعبوه 94 هدفا في الموسم منها 39 هدفا للجزائري بغداد بونجاح، كما فاز الفريق في 17 مباراة وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة فقط.

قاد الفريق للظهور بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه وفاز بجائزة أفضل مدرب في الموسم عامي 2017 و2019.

وفي بداية تجربته مع سانتوس البرازيلي قال فيريرا إنه جاء لإعادة الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى بعدما حل خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي والذي أنهى موسم 2019 وصيفا لفلامنجو.

تجربة فيريرا مع الأسماك استمرت 7 أشهر مع توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

إجمالا البرتغالي قاد الفريق في 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وتلقى 5 هزائم.

وأعاد البعض سبب رحيل البرتغالي بسبب معاناة سانتوس المالية بعد منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إبرام الصفقات بسبب تراكم الديون وهو ما تسبب في رحيل سامباولي من قبل وتحدث فيريرا أكثر من مرة عن حاجة الفريق للتدعيم.

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