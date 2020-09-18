أسينسيو يخلف بيل في حمل القميص 11 بـ ريال مدريد.. وفينيسيوس يغيّر اسمه

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

أسينسيو - ريال مدريد - فالنسيا

قبل ساعات قليلة من الإعلان رسميا عن رحيله، تجرّد جاريث بيل من القميص رقم 11 الذي ارتداه طوال 7 سنوات في ريال مدريد.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

الموقع الرسمي للدوري الإسباني كشف عن قائمة ريال مدريد وأرقام كل لاعب، وفيها يظهر ماركو أسينسيو بصفته الحامل الجديد للرقم 11.

الجناح الدولي الإسباني ارتدى في السابق رقم 20، لكنه سيستغل رحيل بيل الوشيك لينتقل إلى قميص أكثر تميزا، هو الرقم 11.

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أمّا بيل، فيظهر في القائمة بقميص 25، تمهيدا لإزالته عند إعلان انتقاله رسميا إلى توتنام هوتسبير.

رقم 20 الذي كان يخص أسينسيو، سينتقل إلى فينيسيوس جونيور، ليسترجع البرازيلي رقمه الذي ظهر به مع فريقه السابق فلامنجو.

الجناح البرازيلي الشاب ارتدى 25 منذ قدومه إلى ريال مدريد قبل موسمين، ولن يكون رقمه هو الشيء الوحيد الذي سيتغيّر على قميصه هذا الموسم، وإنما اسمه أيضا.

فبدلا من كتابة اسم "فينيسيوس جونيور"، سيظهر اللاعب بالاختصار: "فيني جونيور".

كما حصل تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق على الرقم 1 لأول مرة منذ قدومه.

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