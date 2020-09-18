سكاي: بيل يصل لندن تمهيدا للانضمام إلى توتنام على سبيل الإعارة
الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 15:41
كتب : FilGoal
وصل جاريث بيل جناح ريال مدريد إلى العاصمة الإنجليزية لندن تمهيدا لانضمامه إلى توتنام هوتسبر. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس"
وقالت الشبكة البريطانية إن بيل أكمل الفحص الطبي في مدينة مدريد يوم الخميس، واقترب الإعلان الرسمي عن عودته مرة أخرى إلى توتنام.
He's here, #THFC fans! 👀🔥
Here's exclusive footage of Gareth Bale arriving in London after flying from Spain to complete his move back to Tottenham from Real Madrid...🤝⚪— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2020
وكانت إذاعة كادينا سير الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن بيل سيلعب معارا إلى توتنام من ريال مدريد لمدة موسم على أن يتحمل كل فريق نسبة 50% من راتب اللاعب خلال العالم الذي سيقضيه في لندن. (طالع التفاصيل)
وقال مورينيو عند سؤاله عن الجناح الويلزي: "بيل؟ لا يمكنني التعليق الآن".
وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لن أعلق نهائيا حتى يخبروني بأن بيل أصبح لاعبا لـ توتنام وقتها سأتحدث".
وأوضح "يجب علي احترام حقيقة كونه لاعبا لـ ريال مدريد حتى الآن، ولذلك لن أتحدث عنه".
بيل (31 عاما) انتقل من توتنام إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو، صفقة كانت قياسية في ذلك الوقت.
وخاض بيل مع ريال مدريد 251 مباراة، سجّل خلالها 105 هدفا، وحصد 13 بطولة، من ضمنها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.