المصري لـ في الجول: لا فائدة للـVAR في عدم وجود الضمير

شن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري هجومة قويا على خلفية مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال الخولي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا يوجد ضمير في إدارة الكرة المصرية".

وأضاف "لا فائدة لتقنية الفيديو طالما لا يوجد ضمير، ولن يفيد هؤلاء الحكام الذين يتلذذوا بإرتكاب أخطاء تضيع مجهود الفرق".

الخولي أتبع "الحكم لم يذهب لرؤية الكرة في إعادة الـ VAR، حتى حكم الفيديو لم ينبه حكم الساحة".

وأتم "على لجنة الحكام الاهتمام بمستوى الحكام والتشديد على نزاهة القرارات، وأن تسري على مختلف الفرق دون تفرقة في مركز الفريق بجدول الدوري أو لون القميص".

المصري تعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

أثناء المباراة، تعرض أوستين أموتو المهاجم النيجيري للفريق إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ87 واحتسبها جهاد جريشة الحكم الرئيسي كتسلل استنادا لراية سيد سعد الحكم المساعد.

الإعادة أثبتت عدم وجود اللاعب في موقف تسلل، لكن ركلة الجزاء لم تٌحتسب أيضا.

وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام قال لـFilGoal.com: "بأن المصري لم يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش". (طالع التفاصيل)

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برأيكم هل كان هناك تسلل على أوستين أموتو فى هذه اللعبة؟ 🧐⚽️ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/mY938q2MIb — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 17, 2020

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