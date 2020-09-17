المصري لـ في الجول: لا فائدة للـVAR في عدم وجود الضمير

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 22:26

كتب : أيمن عيد

فريق المصري قبل مواجهة بيراميدز

شن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري هجومة قويا على خلفية مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال الخولي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا يوجد ضمير في إدارة الكرة المصرية".

وأضاف "لا فائدة لتقنية الفيديو طالما لا يوجد ضمير، ولن يفيد هؤلاء الحكام الذين يتلذذوا بإرتكاب أخطاء تضيع مجهود الفرق".

أخبار متعلقة
بيان رسمي – المصري يعلق على عدم احتساب ركلة جزاء أمام الطلائع "الفار تحول لوسيلة لتحقيق العدالة لفرق بعينها" رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: المصري لم يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش سلبية لعبا ونتيجة.. المصري يتعادل مع طلائع الجيش تشكيل المصري – عودة عماد فتحي للبدلاء أمام طلائع الجيش

الخولي أتبع "الحكم لم يذهب لرؤية الكرة في إعادة الـ VAR، حتى حكم الفيديو لم ينبه حكم الساحة".

وأتم "على لجنة الحكام الاهتمام بمستوى الحكام والتشديد على نزاهة القرارات، وأن تسري على مختلف الفرق دون تفرقة في مركز الفريق بجدول الدوري أو لون القميص".

المصري تعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

أثناء المباراة، تعرض أوستين أموتو المهاجم النيجيري للفريق إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ87 واحتسبها جهاد جريشة الحكم الرئيسي كتسلل استنادا لراية سيد سعد الحكم المساعد.

الإعادة أثبتت عدم وجود اللاعب في موقف تسلل، لكن ركلة الجزاء لم تٌحتسب أيضا.

وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام قال لـFilGoal.com: "بأن المصري لم يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش". (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

هل تعاقد لاعب الأهلي السابق مع بيراميدز

بيان من برشلونة للتعليق على سحب الثقة من بارتوميو

في الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
أس: ريال مدريد قرر إعارة يوفيتش والاعتماد على مايورال كمهاجم بديل 15 دقيقة | أوروبا
محمود رزق: أحمد فتحي لم يتركني لحظة بعد الإصابة.. وأمر واحد أحزنني 45 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة لـ في الجول: ما حدث أول خطوة من عملية طويلة.. وصحفي إسباني يشرح الموقف 48 دقيقة | أوروبا
سانت إيتيان يصعق مرسيليا ويحقق فوزا تاريخيا غائبا منذ 41 عاما 50 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - لجنة التخطيط في الأهلي توصي بدعم الدفاع.. ومبادلة قد تحسم صفقة بانون 58 دقيقة | مصر
كادينا سير: تمت.. بيل إلى توتنام وريال مدريد يتحمل 50% من راتبه ساعة | أوروبا
المصري لـ في الجول: لا فائدة للـVAR في عدم وجود الضمير ساعة | الدوري المصري
بيان – التعاون: لم نفاوض كارتيرون سوى بعد رحيله عن الزمالك ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول
قد ينال إعجابك