رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: المصري لم يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن النادي المصري لم يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش.

أوستين أموتو مهاجم المصري تعرض لإعاقة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ87 أمام طلائع الجيش، لكن جهاد جريشة حكم اللقاء احتسب تسلل على المهاجم النيجيري استنادا لراية سعد سيد الحكم المساعد الأول.

في الإعادة تبين صحة موقف أموتو وأنه لم يكن متسللا أثناء تمرير الكرة، ولكن جهاد جريشة لم يذهب لمشاهدة اللقطة بنفسه في الفيديو.

وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام قال لـFilGoal.com: "المصري لم يستحق ركلة جزاء في تلك اللقطة".

وأوضح "المدافع لمس الكرة قبل أموتو وأزاحها، لذلك فهي ليست ركلة جزاء".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن جهاد جريشة لجأ بالفعل لتقنية الفيديو بعد أن أخطره محمد أبو خاطر حكم الفيديو بأن الكرة ليست تسلل.

جهاد جريشة طلب منهم مراجعة لقطة ركلة الجزاء، قبل أن يؤكدوا له أيضا بأنها لا تستحق احتساب ركلة جزاء.

كان المصري قد تعادل مع طلائع الجيش سلبيا ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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