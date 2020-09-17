بيان رسمي – المصري يعلق على عدم احتساب ركلة جزاء أمام الطلائع "الفار تحول لوسيلة لتحقيق العدالة لفرق بعينها"

أصدر النادي المصري بيانا رسميا حول عدم احتساب ركلة جزاء للفريق أمام طلائع الجيش.

المصري تعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

أثناء المباراة، تعرض أوستين أموتو المهاجم النيجيري للفريق إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ87 واحتسبها جهاد جريشة الحكم الرئيسي كتسلل استنادا لراية سيد سعد الحكم المساعد.

الإعادة أثبتت عدم وجود اللاعب في موقف تسلل، لكن ركلة الجزاء لم تٌحتسب أيضا.

وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام قال لـFilGoal.com: "بأن المصري لم يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش". (طالع التفاصيل)

وكشف المصري في بيانه بأن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن الحفاظ على حقوق النادي المصري خلال تلك الفترة التي لا تحتمل التعرض لمزيد من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على مستقبل الفريق.

وجاء نص البيان كالتالي:

يتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية عن كثب حالة الغضب الكبير لدى جماهير النادي العظيمة نتيجة للأخطاء التحكيمية المتتالية التي يتعرض لها الفريق الأول في مبارياته الأخيرة، وآخرها قرار الحكم الدولي جهاد جريشة في مباراة اليوم أمام فريق طلائع الجيش، وعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة للمهاجم النجيري أوستين أموتو وعدم الرجوع للفيديو لمراجعة قراره باحتساب الكرة تسلل على مهاجم المصري.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن المرحلة الحالية من عمر الدوري العام لا تحتمل التعرض لأية أخطاء تحكيمية خاصة في ظل منظومة “الفار” التي كان الجميع يُمني النفس أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة، إلا أنها وبمرور الوقت تحولت لتحقيق العدالة لفرق بعينها دون غيرها.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أنه في حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن الحفاظ على حقوق النادي المصري خلال تلك الفترة التي لا تحتمل التعرض لمزيد من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على مستقبل الفريق وتسبب مزيدًا من الاحساس بالغضب لدى جماهير المصري العظيمة.

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