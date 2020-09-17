رسميا – تمهيدا لانتقاله إلى أمريكا.. إيجوايين ينفصل عن يوفنتوس
الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 20:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس انفصاله بشكلٍ رسمي عن لاعبه جونزالو إيجوايين.
جونزالو إيجواين
النادي : يوفنتوس
ليصير إيجوايين جاهزا للانتقال في صفقة مجانية إلى إنتر ميامي الأمريكي بالسوق الصيفية الجارية.
GRAZIE di tutto e in bocca al lupo, Pipita!September 17, 2020
وكان إيجوايين قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 6 أيام لإتمام اتفاقه مع نادي إنتر ميامي.
وبالتالي ينضم إيجوايين إلى النادي الذي يملكه زميله السابق دافيد بيكام.
إيجوايين وبيكام لعبا معا لمدة 6 أشهر في ريال مدريد قبل 13 عاما، وقد يعودان للعمل معا مجددا لكن في أدوار مختلفة هذه المرة.
ويخوض إنتر ميامي موسمه الأول على الإطلاق في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، لكنه لم يحقق سوى فوزين من 10 مباريات في المجموعة الشرقية حتى اللحظة.
وكان إنتر ميامي قد تعاقد مع لاعب آخر من يوفنتوس قبل عدة أسابيع، هو الفرنسي بليز ماتويدي.
أمّا إيجوايين (32 عاما)، فيلعب في يوفنتوس منذ أن انتقل إليه قادما من نابولي عام 2016 مقابل 90 مليون يورو.
"البيبيتا" خرج خلال تلك الفترة معارا إلى ميلان ثم تشيلسي، وسجّل إجمالا 66 هدفا مع السيدة العجوز في 149 مباراة.
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