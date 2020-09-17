رسميا – تمهيدا لانتقاله إلى أمريكا.. إيجوايين ينفصل عن يوفنتوس

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - يوفنتوس - أودينيزي - كأس إيطاليا

أعلن نادي يوفنتوس انفصاله بشكلٍ رسمي عن لاعبه جونزالو إيجوايين.

ليصير إيجوايين جاهزا للانتقال في صفقة مجانية إلى إنتر ميامي الأمريكي بالسوق الصيفية الجارية.

وكان إيجوايين قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 6 أيام لإتمام اتفاقه مع نادي إنتر ميامي.

وبالتالي ينضم إيجوايين إلى النادي الذي يملكه زميله السابق دافيد بيكام.

إيجوايين وبيكام لعبا معا لمدة 6 أشهر في ريال مدريد قبل 13 عاما، وقد يعودان للعمل معا مجددا لكن في أدوار مختلفة هذه المرة.

ويخوض إنتر ميامي موسمه الأول على الإطلاق في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، لكنه لم يحقق سوى فوزين من 10 مباريات في المجموعة الشرقية حتى اللحظة.

وكان إنتر ميامي قد تعاقد مع لاعب آخر من يوفنتوس قبل عدة أسابيع، هو الفرنسي بليز ماتويدي.

أمّا إيجوايين (32 عاما)، فيلعب في يوفنتوس منذ أن انتقل إليه قادما من نابولي عام 2016 مقابل 90 مليون يورو.

"البيبيتا" خرج خلال تلك الفترة معارا إلى ميلان ثم تشيلسي، وسجّل إجمالا 66 هدفا مع السيدة العجوز في 149 مباراة.

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