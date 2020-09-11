إيجوايين يصل الولايات المتحدة للانضمام إلى إنتر ميامي

وصل جونزالو إيجوايين لاعب يوفنتوس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى صفوف نادي إنتر ميامي.

ونشر جورجي ماس أحد مُلّاك نادي إنتر ميامي صورة رفقة إيجوايين عقب وصوله في المطار.

وكان فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" قد ذكر أمس الخميس أن إيجوايين انفصل عن يوفنتوس بالفعل، وأنه في محادثات متقدمة للانضمام إلى إنتر ميامي مجانًا. (طالع التفاصيل)

وبالتالي ينضم إيجوايين إلى النادي الذي يملكه زميله السابق دافيد بيكام.

إيجوايين وبيكام لعبا معا لمدة 6 أشهر في ريال مدريد قبل 13 عاما، وقد يعودان للعمل معا مجددا لكن في أدوار مختلفة هذه المرة.

ويخوض إنتر ميامي موسمه الأول على الإطلاق في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، لكنه لم يحقق سوى فوزين من 10 مباريات في المجموعة الشرقية حتى اللحظة.

وكان إنتر ميامي قد تعاقد مع لاعب آخر من يوفنتوس قبل عدة أسابيع، هو الفرنسي بليز ماتويدي.

أمّا إيجوايين (32 عاما)، فيلعب في يوفنتوس منذ أن انتقل إليه قادما من نابولي عام 2016 مقابل 90 مليون يورو.

"البيبيتا" خرج خلال تلك الفترة معارا إلى ميلان ثم تشيلسي، وسجّل إجمالا 66 هدفا مع السيدة العجوز في 149 مباراة.

يتزامن ذلك مع التقارير التي أشارت إلى اقتراب يوفنتوس من حسم صفقة لويس سواريز مهاجم برشلونة.

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